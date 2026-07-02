Namorada de Lamine Yamal publica foto pronta para jogo da Copa

A namorada de Lamine Yamal, 18, a modelo Inés Garcia, 20, publicou uma foto nas redes sociais pronta para partida entre a Espanha e Áustria, nesta quinta-feira, 2, em Los Angeles. A criadora de conteúdo está acompanhando o parceiro nos jogos da Copa do Mundo desde a fase de grupos. Os dois apareceram juntos publicamente pela primeira vez durante um jantar, em Barcelona, em maio de 2026.

Natural de Sevilha, Inés acumula mais de 1,5 milhão de seguidores nas redes sociais, com conteúdo de moda, beleza, viagens e lifestyle. Os dois ainda não se assumiram na internet, mas Garcia aparece com a camisa do atleta em fotos. O casal se conheceu pelas redes sociais e saíram por muitos meses até oficalizarem o namoro.

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