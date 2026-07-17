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Esporte

Fotógrafo relata bastidor da histórica foto de Messi e Lamine Yamal

Craques vão se enfrentar na final da Copa do Mundo de 2026, no domingo, 19

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jul 2026, 09h46
Pai de cabelos longos e escuros, vestindo camisa branca e calça preta, sentado no chão vermelho, dando banho em um bebê de pele escura em uma banheira azul. O bebê olha para frente, com expressão calma. Ao lado da banheira, há um frasco de sabonete líquido e um patinho de borracha colorido.
 (OAN MONFORT/SPORT.ES/Reprodução)
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Desde que Argentina e Espanha garantiram vaga na final da Copa do Mundo de 2026, uma foto antiga de Lionel Messi e Lamine Yamal voltou a circular entre os fãs do futebol. O registro mostra um jovem Messi dando banho no então bebê Yamal, quase duas décadas antes de os dois se enfrentarem em campo.

A imagem foi feita em 2007 pelo fotógrafo Joan Monfort, durante uma sessão realizada no vestiário visitante do Camp Nou, estádio do Barcelona. Na época, os pais de Lamine, Mounir Nasraoui e Sheila Ebana, venceram um sorteio promovido por um jornal catalão em parceria com o patrocinador da camisa do clube e a Unicef. O menino havia nascido havia poucos meses e acabou sendo fotografado ao lado de Messi.

“Eu não fazia ideia de que era o Lamine na foto até que um amigo me ligou, em 2024, e disse que o pai dele tinha publicado a imagem no Instagram”, contou Monfort à BBC Sport. O fotógrafo lembrou que o craque argentino era bastante reservado e ficou confuso com a missão: “Ele entrou no vestiário e, de repente, teve que tirar fotos com um bebê — nem era uma criança, era um bebê de verdade. A expressão dele mudou completamente, como se não soubesse o que fazer”.

Já sobre Yamal, Monfort recordou um bebê tranquilo e sorridente. “A mãe dele, Sheila, nos ajudou durante toda a sessão. Ela era muito jovem, e a família vivia com poucos recursos, mas foi um prazer trabalhar com eles. Messi sempre foi muito profissional e se adaptou rapidamente à situação”, afirmou.

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Quase 20 anos depois, a fotografia ganhou um novo significado. Agora com 19 anos, Lamine Yamal enfrentará Messi, de 39, na decisão do Mundial, marcada para o próximo domingo, 19. Para Monfort, o reencontro representa o fechamento de um ciclo. “Meu coração está dividido em dois”, resumiu.

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