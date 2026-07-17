Fotógrafo relata bastidor da histórica foto de Messi e Lamine Yamal

Desde que Argentina e Espanha garantiram vaga na final da Copa do Mundo de 2026, uma foto antiga de Lionel Messi e Lamine Yamal voltou a circular entre os fãs do futebol. O registro mostra um jovem Messi dando banho no então bebê Yamal, quase duas décadas antes de os dois se enfrentarem em campo.

A imagem foi feita em 2007 pelo fotógrafo Joan Monfort, durante uma sessão realizada no vestiário visitante do Camp Nou, estádio do Barcelona. Na época, os pais de Lamine, Mounir Nasraoui e Sheila Ebana, venceram um sorteio promovido por um jornal catalão em parceria com o patrocinador da camisa do clube e a Unicef. O menino havia nascido havia poucos meses e acabou sendo fotografado ao lado de Messi.

“Eu não fazia ideia de que era o Lamine na foto até que um amigo me ligou, em 2024, e disse que o pai dele tinha publicado a imagem no Instagram”, contou Monfort à BBC Sport. O fotógrafo lembrou que o craque argentino era bastante reservado e ficou confuso com a missão: “Ele entrou no vestiário e, de repente, teve que tirar fotos com um bebê — nem era uma criança, era um bebê de verdade. A expressão dele mudou completamente, como se não soubesse o que fazer”.

Já sobre Yamal, Monfort recordou um bebê tranquilo e sorridente. “A mãe dele, Sheila, nos ajudou durante toda a sessão. Ela era muito jovem, e a família vivia com poucos recursos, mas foi um prazer trabalhar com eles. Messi sempre foi muito profissional e se adaptou rapidamente à situação”, afirmou.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade Continua após a publicidade Quase 20 anos depois, a fotografia ganhou um novo significado. Agora com 19 anos, Lamine Yamal enfrentará Messi, de 39, na decisão do Mundial, marcada para o próximo domingo, 19. Para Monfort, o reencontro representa o fechamento de um ciclo. “Meu coração está dividido em dois”, resumiu. (Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente) Continua após a publicidade

Publicidade