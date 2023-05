Brasil ganha o Leão de Ouro na Bienal de Arquitetura de Veneza

Pela primeira vez na história, o Brasil venceu o Leão de Ouro de Melhor Participação Nacional na Bienal de Arquitetura de Veneza, uma das principais exposições arquitetônicas do mundo. A mostra vencedora foi o projeto “Terra”, dos curadores Gabriela de Matos e Paulo Tavares, que valoriza elementos culturais de povos indígenas e quilombolas e a prática religiosa do candomblé. O prêmio foi entregue no último sábado, 20.

A vitória brasileira foi celebrada nas redes sociais pela ministra da Cultura, Margareth Menezes, que está em Veneza, na Itália, e se reuniu com a escocesa-ganesa Lesley Lokko, primeira mulher negra a chefiar a curadoria da Bienal. “Parabéns à exposição ‘Terra’, que traz nossas origens com tanta força e poesia”, publicou a ministra em seu perfil no Twitter. Ao agradecer pela premiação, Tavares destacou que os elementos da mostra “podem nos ensinar outra forma de relação com a terra”.

O Leão de Ouro de Melhor Participação, por sua vez, foi concedido ao projeto “Dangerous Liaisons”, de Sandi Hilal e Alessandro Petti, enquanto o arquiteto Demas Nwoko recebeu o prêmio pelo conjunto da obra ao longo de sua carreira.