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Cultura

Bento Ribeiro quebra silêncio após ser processado por Marcos Mion

Comediante se manifesta pela primeira vez após ação judicial

Por Flávio Monteiro 4 ago 2026, 15h38
Homem branco de barba rala, vestindo moletom preto e fones de ouvido, sorri enquanto olha para o celular. Ele está sentado em uma mesa com um microfone, uma garrafa de água e uma caneca. Ao fundo, um banner verde e um quadro branco com um logo laranja e a palavra hunter
Bento Ribeiro foi processado por críticas e piadas constantes contra Marcos Mion (Reprodução/Youtube)
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O comediante Bento Ribeiro se manifestou pela primeira vez após ser alvo de um processo movido pelo apresentador Marcos Mion. Em um vídeo publicado na última segunda-feira, 3, o ex-MTV revelou que só soube da ação judicial após ser procurado por um jornalista, e afirmou ter ficado surpreso pela decisão do desafeto. Nos últimos meses, Bento vem realizando críticas e piadas relacionadas a Mion e ao tempo em que trabalharam juntos.

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“Fiquei chocado e confuso também. Logo esse programa aqui, né? Logo eu? Fiquei sem entender, porque tudo aqui está no plano da brincadeira. Nada aqui é real. Eu não esperava, porque a gente nunca teve nenhum problema”, disse Bento em uma publicação no seu canal Chapado Crítico. “Só falei o que sentia nos vídeos. É inacreditável. Eu ainda falei que não detesto ele. É infundado o que eu estou falando? Não tem nada de infundado. Só falei o que eu sentia”, completou.

Bento ainda lamentou o fato de um apresentador com a influência de Mion fazer uso do processo judicial para atacar um canal pequeno como o dele. “Temos várias pessoas em comum. Ele poderia ter simplesmente falado comigo. Me surpreende quando alguém está no topo do mundo, tem tudo, e a gente aqui é uma formiguinha. Aí vem um gigante, que está em todas as propagandas do universo, querendo amassar justamente esse programa”, lamentou. Nos últimos meses, o comediante tem criticado assiduamente Mion, com direito a vídeos no seu canal com títulos como “O Fim de Marcos Mion” e “Acabou para o Mion”.

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