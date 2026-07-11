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‘Caldeirão com Mion’ em clima de Copa sem Brasil é mais um caso perdido

Análise: apresentação em clima de Mundial perdeu o sentido na grade da TV Globo

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jul 2026, 18h00 | Atualizado em 13 jul 2026, 15h54
Homem de barba grisalha e camisa verde-oliva canta em um microfone, com a boca aberta e expressão animada. Ao redor, pessoas sorridentes, algumas vestindo roupas nas cores da bandeira brasileira, em um cenário vibrante com a palavra FURACÃO em destaque
‘Caldeirão com Mion’ ainda em clima de Copa -  (Reprodução/TV Globo)
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‘Caldeirão com Mion’ em clima de Copa sem Brasil é mais um caso perdido Priorizar nos meus resultados Google

A eliminação do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo deixou um gosto amargo aos brasileiros. Mas para Marcos Mion segue o clima de festa fora de hora. Tanto que neste sábado, 10, ele levou ao ar apresentação do grupo Fundo de Quintal no Churrascão do Mion.

Representando o time de Esportes, Edson Viana e Richarlyson repercutiram os jogos das quartas de finais trazendo informações das equipes que seguem no mundial. Mion ainda recebeu a apresentadora Ticiane Pinheiro e os atores Evelyn Castro e Jackson Antunes – numa homenagem a Benedito Ruy Barbosa, autor que faleceu nesta terça-feira, 14.

O Churrascão era um projeto de mostrar o clima de torcida ao longo da Copa, com atrações que remetessem ao estilo “farofeiro-caseiro” dos brasileiros quando o assunto é futebol. Até aí, tudo bem. O problema foi que a seleção não ajudou muito. Com sua eliminação precoce, o programa perdeu todo o sentido. E ao invés de ser interrompida, a atração permaneceu no ar – dando um tom desajustado da realidade, que só Mion é capaz de apresentar nas tardes da Globo.

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