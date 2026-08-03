Marcos Mion entra na Justiça contra ex-colega de emissora; entenda

O apresentador Marcos Mion entrou com uma queixa-crime acusando o humorista Bento Ribeiro de calúnia e difamação. Eles trabalharam juntos na MTV em meados dos anos 2000, e essa experiência teria sido alvo de críticas e piadas recorrentes por parte de Bento em seu canal no YouTube — com direito a vídeos com títulos como “O Fim de Marcos Mion” e “Acabou para o Mion”.

Embora os comentários críticos do humorista tenham ocorrido há pouco mais de um ano, o cenário se tornou mais complicado nos últimos meses, especialmente após Bento afirmar que sofreu uma suposta perseguição por parte de Mion após não “puxar seu saco” na época em que trabalhavam juntos. “Quando fui para a MTV, ele esperava uma espécie de reverência por parte minha (…) Achava que ele queria esse tipo de reverência, e, quando isso não foi encontrado, sinto que sofri uma espécie de perseguição que durou anos e não podia revidar”, disse, em entrevista ao Pânico, da Jovem Pan.

Insatisfeito com a situação, Mion entrou na Justiça de São Paulo, pedindo que os vídeos sejam retirados do ar por Bento e que este deixe de citá-lo em entrevistas e projetos pessoais. Nessa segunda, o comediante se pronunciou pela primeira vez sobre o caso, afirmando ter ficado incrédulo com o ocorrido. “Eu fiquei sabendo quando um jornalista me procurou. Eu só falei o que sentia nos vídeos. É inacreditável. Eu ainda falei que não detesto ele. É infundado o que eu estou falando? Não tem nada de infundado. Só falei o que eu sentia”, completou.

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja. gente

Continua após a publicidade