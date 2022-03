Benedict Cumberbatch detona homofobia de ator de ‘1883’

O protagonista de Ataque dos Cães, Benedict Cumberbatch, defendeu o longa de Jane Campion dos ataques homofóbicos de Sam Elliot, que chamou o filme de “uma m*rda” e reclamou de “alusões à homossexualidade” durante entrevista ao podcast WTF, na semana passada. Em entrevista ao BAFTA Film Sessions, Cumberbatch comentou o caso. “Estou tentando não falar nada sobre uma reação muito estranha que aconteceu recentemente em um podcast. Uma pessoa ficou muito ofendida pelo modo como o Velho Oeste foi retratado no filme — eu não ouvi à entrevista então seria injusto que eu faça um comentário detalhado”, disse, elegante, o ator sobre a fala da Sam Elliot, que refutou o modo como o filme indicado ao Oscar retrata o gênero do faroeste.

“Além da negação de que alguém possa ter uma existência além da heteronormativa devido à sua profissão ou do lugar onde nasceu, há também uma intolerância massiva no mundo em relação à homossexualidade e à aceitação de tudo o que é diferente”, disse Cumberbatch sobre o caso. Ambientando na Montana de 1925, o drama acompanha um fazendeiro sádico que torna a vida da esposa do irmão, vivida por Kirsten Dunst, e do filho da moça, num inferno. O personagem de Cumberbatch esconde sua homossexualidade, e usa da masculinidade tóxica para se manter “no armário.” Ao desconstruir a imagem do “caubói machão”, a trama incomodou Elliot, que tem alguns faroestes no currículo, entre eles a série 1883.

Elliot comparou os caubóis do longa a dançarinos de striptease e disse ter ficado incomodado com a falta de cenas de Cumberbatch cavalgando — apesar de existirem várias no filme. Cumberbatch rebateu com classe: “Nesse prisma de conformidade em relação ao que é esperado do arquétipo de um homem do faroeste em termos de masculinidade, nada melhor do que desconstruir essa imagem através de Phil. Isso não é uma aula de história.”

Ataque dos Cães concorre a 12 estatuetas no Oscar deste ano, incluindo de melhor filme e melhor direção. O longa está disponível na Netflix.