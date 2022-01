‘1883’ narra a busca da família Dutton por um lar no faroeste americano

No chão, Elsa Dutton (Isabel May) obser­va a barbárie: o comboio com o qual viajava foi atacado por nativos. Narradora, ela discorre sobre o chamado Deserto Americano, palco dos faroestes, para o qual dá outro nome: “inferno”. Elsa é ancestral da família de latifundiários do século XXI, encabeçada por John Dutton (Kevin Costner), na série Yellowstone, também da Paramount. Na trama derivada e independente de 1883, o roteiro vai ao passado narrar a busca da família por um lugar para se estabelecer. Elsa e os pais (Tim McGraw e Faith Hill, casal de estrelas do country) se aliam a um veterano de guerra (Sam Elliott) que guia um grupo de imigrantes do sul ao norte do país. Um western rústico e bem produzido, que por vezes flerta com o folhetinesco, como sua aclamada matriz Yellowstone. A produção está disponível no Paramount+.

