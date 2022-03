Sam Elliot critica ‘alusões à homossexualidade’ em ‘Ataque dos Cães’

O ator Sam Elliot, 77 anos, perdeu uma boa chance de ficar calado. O ator, que tem no currículos alguns faroestes, entre eles a série 1883, teceu críticas ferrenhas a Ataque dos Cães, produção da Netflix que lidera as indicações ao Oscar 2022. Durante entrevista ao podcast WTF, de Marc Maron, Elliot chamou o filme de “pedaço de m*rda” e expôs seu incômodo com o fato da história fazer “alusões à homossexualidade”, tema central não só do filme mas também do livro homônimo que o inspirou, escrito por Thomas Savage em 1967.

De acordo com o ator, Ataque dos Cães desconstrói negativamente o arquétipo dos faroestes clássicos, principalmente da figura dos caubóis. Ambientando na Montana de 1925, o drama, protagonizado por Benedict Cumberbatch, acompanha um fazendeiro sádico que torna a vida da esposa do irmão, vivida por Kirsten Dunst, e do filho da moça, um inferno. O personagem de Cumberbatch esconde sua homossexualidade.

Durante a entrevista, Elliot comparou os caubóis a dançarinos de striptease e disse ter ficado incomodado com a falta de cenas de Cumberbatch cavalgando. “Usam gravatas-borboleta e não muito mais”, falou durante a entrevista. “É assim que esses malditos caubóis do filme parecem. Eles estão correndo em calças e sem camisa. Há todas essas alusões à homossexualidade ao longo do filme. Onde está o faroeste nesse faroeste?”

A neozelandesa Jane Campion, que dirigiu o filme, também não escapou das críticas. Apesar de ter elogiado o brilhantismo de Campion em trabalhos anteriores, Elliot questionou o conhecimento dela sobre o Velho Oeste americano. “Por que diabos ela rodou o filme na Nova Zelândia e chamou de Montana, dizendo: ‘é assim que era’?”. Ele ainda destilou mais preconceito, chamando a diretora de “aquela mulher que veio lá de baixo”, em alusão à Nova Zelândia.

Ataque dos Cães concorre a 12 estatuetas no Oscar deste ano, incluindo de melhor filme e melhor direção. O longa está disponível na Netflix.