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A TV Globo divulgou a primeira imagem de Débora Falabella e Cauã Reymond para Avenida Brasil 2. Prevista para 2027, a trama de João Emanuel Carneiro traz o casal de volta ao Divino após uma tragédia familiar. Descubra os detalhes da nova história e os retornos confirmados de Carminha e Tufão.

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A TV Globo divulgou a primeira imagem promocional de Débora Falabella e Cauã Reymond caracterizados como Nina e Jorginho para Avenida Brasil 2. A obra, que tem estreia prevista para janeiro de 2027, retoma a história dos personagens quase quinze anos após o desfecho da produção original.

A continuação da novela das nove é assinada pelo autor João Emanuel Carneiro, responsável por dar sequência às histórias dos personagens principais. A direção artística do projeto fica a cargo de Ricardo Waddington. A equipe técnica comanda o retorno do folhetim da TV Globo, cuja estreia está prevista para acontecer em janeiro de 2027 na televisão.

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Qual é o ponto de partida da nova história?

A história recomeça quase quinze anos após o final feliz do casal protagonista. Nina e Jorginho iniciam a trama morando no Catar, onde ela construiu carreira como chef de cozinha e ele alcançou sucesso como técnico de futebol. O enredo ganha contornos dramáticos com a perda do único filho e o retorno dos personagens ao bairro Divino.

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Quem é o elenco confirmado até o momento?

Além de Débora Falabella e Cauã Reymond nos papéis de Nina e Jorginho, a produção conta com o retorno de Adriana Esteves como Carminha e Murilo Benício como Tufão. A atriz Karol Lannes também integra a trama no papel de Ágatha, personagem fundamental para revelar os novos passos da vilã e provocar a volta do casal ao Brasil.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.