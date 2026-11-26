A TV Globo divulgou a primeira foto de Débora Falabella e Cauã Reymond caracterizados como Nina e Jorginho em Avenida Brasil 2, próxima novela das nove, com estreia prevista para janeiro de 2027. Quase quinze anos após o final feliz do casal, os personagens retornarão à trama em meio a uma crise conjugal. Morando no Catar, onde ela consolidou a carreira como chef de cozinha e ele conquistou reconhecimento como técnico de futebol, os dois terão de lidar com a morte do único filho. Profundamente abalada, Nina entrará em depressão, abandonará a profissão e se afastará emocionalmente do marido.

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Enquanto Jorginho tenta convencer a mulher a ter outro filho, Nina se recusa a considerar a possibilidade. A personagem decidirá voltar ao Brasil após descobrir, por meio de Ágatha (Karol Lannes), que Carminha (Adriana Esteves) está novamente se aproximando da família de Tufão (Murilo Benício). Na esperança de salvar o casamento, Jorginho aceitará antecipar o retorno ao Divino. A presença da mãe, porém, reabrirá antigas feridas e ameaçará a relação do casal. A continuação do folhetim é assinada por João Emanuel Carneiro, com direção artística de Ricardo Waddington.