As 10 maiores bilheterias da história do cinema

Lançado em 2009, Avatar inaugurou uma nova era do cinema 3D e lidera o ranking das maiores bilheterias de todos os tempos
Responsável por encerrar uma saga de mais de uma década, Vingadores: Ultimato se tornou o super-herói de maior bilheteria da história
Após mais de uma década, Avatar: O Caminho da Água fez história ao levar James Cameron a ter três filmes com mais de US$ 2 bilhões em bilheteria
O novo filme do amigão da vizinhança mal chegou e já vem quebrando recordes como a maior estreia da história dos EUA
Lançado em 2025, Ne Zha 2 se tornou a animação de maior bilheteria da história, com US$ 2,27 bilhões arrecadados
Lançado em 1997, Titanic, de James Cameron, é o único filme do século XX entre as maiores bilheterias da história
A volta de Star Wars aos cinemas reuniu fãs e mostrou a força da franquia
O encontro dos maiores heróis da Marvel levou fãs aos cinemas para acompanhar a batalha contra Thanos e mostrou a força dos Vingadores nas bilheterias
O retorno de antigos personagens do Homem-Aranha levou fãs aos cinemas e fez do filme um dos maiores sucessos pós-pandemia
O retorno de Judy e Nick às telonas conquistou novamente o público e levou Zootopia a um novo patamar