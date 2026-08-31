De clássicos como Titanic a fenômenos recentes, confira as produções que levaram milhões de espectadores aos cinemas e ultrapassaram a marca dos bilhões

As 10 maiores bilheterias da história do cinema

Lançado em 2009, Avatar inaugurou uma nova era do cinema 3D e lidera o ranking das maiores bilheterias de todos os tempos

Avatar - US$ 2,923,710,708

01.

Responsável por encerrar uma saga de mais de uma década, Vingadores: Ultimato se tornou o super-herói de maior bilheteria da história

Vingadores: Ultimato -  US$ 2,799,439,100

02.

Após mais de uma década, Avatar: O Caminho da Água fez história ao levar James Cameron a ter três filmes com mais de US$ 2 bilhões em bilheteria

Avatar: O Caminho da Água - US$ 2,334,484,620

03.

O novo filme do amigão da vizinhança mal chegou e já vem quebrando recordes como a maior estreia da história dos EUA

Homem-Aranha: Um Novo Dia - US$ 2,332,507,928

04.

Lançado em 2025, Ne Zha 2 se tornou a animação de maior bilheteria da história, com US$ 2,27 bilhões arrecadados

Ne Zha 2 -  US$ 2,270,700,370

05.

Lançado em 1997, Titanic, de James Cameron, é o único filme do século XX entre as maiores bilheterias da história

Titanic - US$ 2,264,812,968

06.

A volta de Star Wars aos cinemas reuniu fãs e mostrou a força da franquia

Star Wars: Episódio VII -  US$ 2,071,310,218

07.

O encontro dos maiores heróis da Marvel levou fãs aos cinemas para acompanhar a batalha contra Thanos e mostrou a força dos Vingadores nas bilheterias

Vingadores: Guerra Infinita - US$ 2,052,415,039

08.

O retorno de antigos personagens do Homem-Aranha levou fãs aos cinemas e fez do filme um dos maiores sucessos pós-pandemia

Homem-Aranha: Sem Volta para Casa - US$ 1,921,426,073

09.

O retorno de Judy e Nick às telonas conquistou novamente o público e levou Zootopia a um novo patamar

Zootopia 2 -  US$ 1,866,647,950

10.