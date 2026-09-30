Ana Castela provoca Leonardo após cantor voltar a beber

O cantor Leonardo voltou a beber após passar cerca de um mês longe das bebidas alcoólicas. A informação foi divulgada pelo próprio sertanejo, que compartilhou um vídeo em que aparece primeiro com um copo de suco de tomate e, na sequência, troca a bebida por álcool. “Voltei, Brasil”, escreveu na legenda.

A publicação, feita na segunda-feira, 28, logo ganhou uma reação bem-humorada de Ana Castela, que namorou Zé Felipe, um dos filhos do cantor. “Vai inchar de novo”, brincou a ex-nora nos comentários, fazendo referência à mudança no visual de Leonardo durante o período sem álcool. Dias antes, a cantora havia observado que o sertanejo estava “desinchado”.

A pausa na bebida aconteceu após exames de rotina apontarem alteração nos níveis de triglicérides. Segundo a equipe de Leonardo, o resultado não era considerado preocupante, mas os médicos recomendaram mudanças na alimentação e a suspensão do álcool por cerca de 30 dias. Antes de voltar a consumir, Leonardo passou por novos exames. A mulher do cantor, Poliana Rocha, havia contado que ele faria uma nova avaliação para verificar as taxas. Após o período de restrição, ele recebeu autorização para voltar a beber.

Durante os dias sem álcool, Leonardo admitiu que teve dificuldade para cumprir a recomendação. Em tom de brincadeira, chegou a dizer que preferia “ser um gordo feliz do que um magro triste” e afirmou que não pretendia repetir a experiência tão cedo.

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