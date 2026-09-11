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Cultura

Os romances complicados de Ana Castela: affair com agroboy e términos tensos

César Rincon, ex-affair da cantora, foi preso em operação policial nesta quarta-feira, 9

Por Giovanna Fraguito 11 set 2026, 10h00 | Atualizado em 11 set 2026, 12h44
Ana Castela
Ana Castela (Instagram @anacastelacantora/Reprodução)
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A vida amorosa de Ana Castela voltou aos holofotes após César Rincon, influenciador do agronegócio apontado como ex-affair da cantora, ser preso em flagrante nesta quarta-feira, 9, durante uma operação da Polícia Civil em sua propriedade rural, em Araranguá (SC). No local, foram apreendidos 329 cartuchos de munição. Ele pagou fiança de 10 mil reais, foi liberado e responderá em liberdade por suspeita de posse irregular de armas e munições. Rincon também havia se envolvido recentemente em uma briga na Festa do Peão de Barretos, da qual acabou expulso.

Os rumores de envolvimento entre Ana e Rincon ganharam força em junho deste ano, quando os dois passaram a aparecer juntos nas redes sociais. A cantora chegou a publicar fotos ao lado do influenciador após receber flores no Dia dos Namorados, mas nenhum dos dois confirmou oficialmente um namoro.

Antes dele, o relacionamento mais conhecido de Ana foi com Gustavo Mioto. Os sertanejos começaram a se envolver no fim de 2022 e oficializaram o namoro em junho de 2023. A relação ficou marcada por sucessivas separações e reconciliações: terminaram poucos meses depois, reataram, romperam novamente em janeiro de 2024 e voltaram pela terceira vez em maio daquele ano. O fim definitivo foi confirmado em dezembro de 2024. Não se falam desde então.

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Já com Zé Felipe, ex de Virginia, o namoro foi mais curto. Os dois assumiram a relação em outubro de 2025 e anunciaram o término em 29 de dezembro, pouco depois de passarem o Natal juntos com as famílias. O cantor negou que houvesse ocorrido uma briga e, meses depois, disse que a distância e as agendas lotadas pesaram na decisão. O que se diz, entretanto, é que o jeito “sem modos” do rapaz teria afugentado fãs adolescentes da moça.

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