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Cultura

A razão para Leonardo voltar a beber após 30 dias sóbrio

Sertanejo havia suspendido o uso de álcool por questões de saúde

Por Flávio Monteiro 29 set 2026, 18h03
Cantor Leonardo
O cantor sertanejo Leonardo (Instagram/Reprodução)
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A razão para Leonardo voltar a beber após 30 dias sóbrio Priorize VEJA no Google

O cantor Leonardo encerrou seu jejum de álcool nesta terça-feira, 29, tomando uma taça de cerveja ao lado da esposa, Poliana Rocha. Aos 63 anos, o músico havia chamado a atenção do público ao parar de ingerir bebidas alcoólicas por razões de saúde, uma vez que exames de rotina detectaram altos índices de triglicérides. No total, foram 30 dias sem beber nada, o que foi “sofrido” para o sertanejo.

“Nunca mais eu faço isso, e falo para vocês: fiz isso não porque prefiro ser um gordo feliz do que um magro triste”, disse Leonardo, com uma taça na mão. “30 dias sem beber nada de bebida alcoólica, realmente, para mim, foi motivo de muito sofrimento, deu vontade até de chorar, juro por Deus”, completou o músico, que pode voltar a tomar sua cerveja depois de novos exames.

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