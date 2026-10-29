Além do Professor Xavier: os 5 papéis marcantes de Patrick Stewart

Conhecido mundialmente por interpretar o Professor Charles Xavier na franquia X-Men, Patrick Stewart morreu nesta quarta-feira, 29, aos 86 anos em decorrência de Alzheimer e demência com corpos de Lewy, e construiu uma carreira que atravessa mais de seis décadas e vai muito além dos filmes de super-heróis.

Nascido em 1940, em Mirfield, na Inglaterra, o ator começou sua trajetória nos palcos e integrou a Royal Shakespeare Company a partir de 1966, antes de conquistar projeção internacional no cinema e na televisão. Além do Professor Xavier, Patrick Stewart deu vida ao capitão Jean-Luc Picard, ao guerreiro Gurney Halleck e ao obcecado capitão Ahab, entre outros personagens que mostram sua versatilidade no cinema e na televisão.

Relembre cinco papéis marcantes do ator:

1. Professor Charles Xavier, em X-Men (2000–2017)

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Um dos papéis mais emblemáticos de Patrick Stewart, o Professor Charles Xavier é o fundador dos X-Men e líder de um grupo de mutantes que luta pela convivência pacífica entre humanos e mutantes. Dotado de poderes telepáticos, o personagem acredita que a educação e o diálogo são caminhos para combater o preconceito. Stewart interpretou Xavier em diferentes filmes da franquia, de X-Men: O Filme (2000) a Logan (2017), além de retomar brevemente o papel em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (2022).

2. Jean-Luc Picard, em Star Trek: A Nova Geração (1987–1994)

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Antes de se tornar um dos rostos mais conhecidos dos filmes de X-Men, Stewart já havia conquistado fãs de ficção científica como o capitão Jean-Luc Picard. Na série, ele comanda a nave USS Enterprise e conduz sua tripulação por missões de exploração espacial, conflitos diplomáticos e dilemas éticos. O personagem voltou a ser interpretado pelo ator em filmes da franquia e na série Star Trek: Picard, exibida entre 2020 e 2023.

3. Gurney Halleck, em Duna (1984)

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Na adaptação dirigida por David Lynch do romance de Frank Herbert, Stewart interpreta Gurney Halleck, mestre de guerra da Casa Atreides, além de ser leal mentor, amigo e conselheiro de Paul Atreides.

4. Ebenezer Scrooge, em Um Conto de Natal (1999)

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Stewart assumiu o papel do avarento Ebenezer Scrooge em uma adaptação televisiva do clássico de Charles Dickens. Na história, o homem que odeia o Natal e trata os outros com frieza recebe a visita de espíritos que o confrontam com seu passado, seu presente e as consequências de suas escolhas.

5. Capitão Ahab, em Moby Dick (1998)

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Na minissérie baseada no livro clássico de Herman Melville, Stewart interpreta o capitão Ahab, comandante do navio baleeiro Pequod, que transforma a perseguição à baleia branca Moby Dick em uma obsessão pessoal. A atuação rendeu ao britânico uma indicação ao Globo de Ouro e um prêmio Emmy, ambos na categoria de melhor ator em minissérie ou telefilme.