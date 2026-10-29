Além do Professor Xavier: os 5 papéis marcantes de Patrick Stewart
De Jean-Luc Picard a capitão Ahab, ator britânico conquistou fãs em diferentes gêneros e mostrou a versatilidade de sua atuação
Conhecido mundialmente por interpretar o Professor Charles Xavier na franquia X-Men, Patrick Stewart morreu nesta quarta-feira, 29, aos 86 anos em decorrência de Alzheimer e demência com corpos de Lewy, e construiu uma carreira que atravessa mais de seis décadas e vai muito além dos filmes de super-heróis.
Nascido em 1940, em Mirfield, na Inglaterra, o ator começou sua trajetória nos palcos e integrou a Royal Shakespeare Company a partir de 1966, antes de conquistar projeção internacional no cinema e na televisão. Além do Professor Xavier, Patrick Stewart deu vida ao capitão Jean-Luc Picard, ao guerreiro Gurney Halleck e ao obcecado capitão Ahab, entre outros personagens que mostram sua versatilidade no cinema e na televisão.
Relembre cinco papéis marcantes do ator:
1. Professor Charles Xavier, em X-Men (2000–2017)
Um dos papéis mais emblemáticos de Patrick Stewart, o Professor Charles Xavier é o fundador dos X-Men e líder de um grupo de mutantes que luta pela convivência pacífica entre humanos e mutantes. Dotado de poderes telepáticos, o personagem acredita que a educação e o diálogo são caminhos para combater o preconceito. Stewart interpretou Xavier em diferentes filmes da franquia, de X-Men: O Filme (2000) a Logan (2017), além de retomar brevemente o papel em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (2022).
2. Jean-Luc Picard, em Star Trek: A Nova Geração (1987–1994)
Antes de se tornar um dos rostos mais conhecidos dos filmes de X-Men, Stewart já havia conquistado fãs de ficção científica como o capitão Jean-Luc Picard. Na série, ele comanda a nave USS Enterprise e conduz sua tripulação por missões de exploração espacial, conflitos diplomáticos e dilemas éticos. O personagem voltou a ser interpretado pelo ator em filmes da franquia e na série Star Trek: Picard, exibida entre 2020 e 2023.
3. Gurney Halleck, em Duna (1984)
Na adaptação dirigida por David Lynch do romance de Frank Herbert, Stewart interpreta Gurney Halleck, mestre de guerra da Casa Atreides, além de ser leal mentor, amigo e conselheiro de Paul Atreides.
4. Ebenezer Scrooge, em Um Conto de Natal (1999)
Stewart assumiu o papel do avarento Ebenezer Scrooge em uma adaptação televisiva do clássico de Charles Dickens. Na história, o homem que odeia o Natal e trata os outros com frieza recebe a visita de espíritos que o confrontam com seu passado, seu presente e as consequências de suas escolhas.
5. Capitão Ahab, em Moby Dick (1998)
Na minissérie baseada no livro clássico de Herman Melville, Stewart interpreta o capitão Ahab, comandante do navio baleeiro Pequod, que transforma a perseguição à baleia branca Moby Dick em uma obsessão pessoal. A atuação rendeu ao britânico uma indicação ao Globo de Ouro e um prêmio Emmy, ambos na categoria de melhor ator em minissérie ou telefilme.