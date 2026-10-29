O que é demência com corpos de Lewy, uma das doenças de Patrick Stewart, astro de Star Trek e X-Men

Astro de Star Trek e X-Men, Patrick Stewart morreu nesta quarta-feira, 28. A causa da morte foi decorrente de complicações da doença de Alzheimer e da demência com corpos de Lewy, de acordo com sua porta-voz de longa data, Kelly Bush Novak. A demência com corpos de Lewy (DCL) é uma doença neurodegenerativa caracterizada pelo acúmulo anormal da proteína alfa-sinucleína (os chamados corpos de Lewy) nas células nervosas do cérebro, afetando áreas ligadas ao pensamento, à memória, ao movimento e ao comportamento. Ela representa cerca de 10% a 20% de todos os casos de demência.

De acordo com o comunicado oficial de sua família e representantes, Stewart faleceu pacificamente em sua residência em Los Angeles, nos Estados Unidos, cercado por sua esposa Sunny, familiares e amigos próximos.

Morte de Patrick Stewart

O ator britânico Patrick Stewart morreu na quarta-feira, 28, aos 86 anos, em sua casa em Los Angeles. Segundo comunicado divulgado por seu representante, ele enfrentou uma “uma breve e comovente jornada” contra o Alzheimer e demência com corpos de Lewy e estava acompanhado da mulher, a cantora Sunny Ozell. A nota descreve os últimos dias do ator cercados por família, amigos e música ao vivo.

Nascido em 1940 em Mirfield, no norte da Inglaterra, Stewart construiu a base da carreira no teatro. Passou anos na Royal Shakespeare Company, onde se firmou como intérprete de clássicos, antes de chegar à televisão americana já perto dos cinquenta anos.

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A virada veio com Star Trek: A Nova Geração, série exibida entre 1987 e 1994. Como Jean-Luc Picard, o comandante da nave Enterprise, Stewart deu à franquia um protagonista mais cerebral e diplomático do que o impulsivo capitão Kirk. O papel seguiu em quatro filmes, a partir de Jornada nas Estrelas: Generations, de 1994. Continua após a publicidade Décadas depois, ele voltou ao personagem em Star Trek: Picard, do Paramount+. A série, encerrada em 2023 após três temporadas, rendeu a ele o prêmio de melhor ator em ficção científica no Critics Choice Super Awards.