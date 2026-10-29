Morre Patrick Stewart, de Star Trek e X-Men, aos 86 anos

O ator britânico Patrick Stewart morreu na quarta-feira, 28, aos 86 anos, em sua casa em Los Angeles. Segundo comunicado divulgado por seu representante, ele enfrentou uma “uma breve e comovente jornada” contra o Alzheimer e demência com corpos de Lewy e estava acompanhado da mulher, a cantora Sunny Ozell. A nota descreve os últimos dias do ator cercados por família, amigos e música ao vivo.

Nascido em 1940 em Mirfield, no norte da Inglaterra, Stewart construiu a base da carreira no teatro. Passou anos na Royal Shakespeare Company, onde se firmou como intérprete de clássicos, antes de chegar à televisão americana já perto dos cinquenta anos.

A virada veio com Star Trek: A Nova Geração, série exibida entre 1987 e 1994. Como Jean-Luc Picard, o comandante da nave Enterprise, Stewart deu à franquia um protagonista mais cerebral e diplomático do que o impulsivo capitão Kirk. O papel seguiu em quatro filmes, a partir de Jornada nas Estrelas: Generations, de 1994.

Décadas depois, ele voltou ao personagem em Star Trek: Picard, do Paramount+. A série, encerrada em 2023 após três temporadas, rendeu a ele o prêmio de melhor ator em ficção científica no Critics Choice Super Awards.

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No cinema, Stewart alcançou outra geração de fãs como Charles Xavier, o líder dos mutantes em X-Men, a partir de 2000. Repetiu o papel em várias sequências, inclusive em Logan, de 2017, e estava escalado para Vingadores: Doutor Destino, da Marvel.

Ao longo de quase seis décadas de carreira, venceu três prêmios Olivier, o principal do teatro britânico, e foi indicado ao Tony. Também acumulou indicações ao Emmy, ao Globo de Ouro e ao SAG. Foi nomeado cavaleiro pela Coroa britânica em 2010 e lançou em 2023 o livro de memórias Making It So, que entrou na lista de mais vendidos do The New York Times.

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