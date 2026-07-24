A relação inusitada de Marcelo Tas com filme ‘100 Dias’

Marcelo Tas foi o mediador do painel 100 DIAS — Entre o livro e o filme. Os caminhos para transformar um clássico da literatura brasileira em experiência cinematográfica, que aconteceu durante a Flip 2026, em Paraty, no Rio de Janeiro. O apresentador falou sobre sua relação com a obra, já que ele e Amyr Klink possuem uma relação de longa data.

“Um grande navegador, explorador. Eu voltei e falei: ‘não, obrigado’. E foi aí que a gente ficou amigo porque ele viu que eu estava sendo muito sincero. Eu fiquei muito honrado com esse convite, mas o que quero contar é que nesse dia que ele me convidou para ir no estaleiro… Não sei se era alguma chance de eu ainda mudar de ideia. Na hora que a gente está saindo do estaleiro, que eu entro no carro, com esse motorista, tinha uma confusão de gente lá fora, era um dia especial. Na hora que bate a porta, ele aponta esta moça que está na segunda fila e vira e fala: ‘eu vou me casar com aquela mulher'”, conta.

O painel abordou as escolhas narrativas e os bastidores da transformação do livro em 100 DIAS, longa que estreia em 29 de outubro.

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Essa cobertura contou com o apoio do Instituto Motiva, parceiro oficial de transporte da Flip