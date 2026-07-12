O reencontro literário entre Marcelo Tas e Amyr Klink

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Marcelo Tas será o mediador do painel 100 DIAS — Entre o livro e o filme. Os caminhos para transformar um clássico da literatura brasileira em experiência cinematográfica, que acontece no dia 23, às 17h, na Casa da Cultura, em Paraty, no Rio de Janeiro. A mesa da Flip reunirá Amyr Klink, o diretor Carlos Saldanha, o ator Filipe Bragança e as roteiristas Elena Soarez e Thais Tavares para discutir a adaptação de Cem Dias Entre Céu e Mar para os cinemas.

“Nos anos 90, Amyr me convidou para uma volta ao mundo, a primeira grande viagem dele num barco com outros humanos. Me deu um livro com a história do explorador Shackleton, o mais radical dos radicais. Entendi o recado, conversamos e eu disse não. Ali ganhamos um pelo outro uma certa confiança e respeito. Na Flip, espero ajudar o público a navegar por lugares ainda inexplorados da alma dessa figura brasileira única. Um cara que encara com rigor e humor o desequilíbrio entre racionalidade e a incerteza”, afirmou Tas à coluna GENTE.

O painel abordará as escolhas narrativas e os bastidores da transformação do livro em 100 DIAS, longa que estreia em 29 de outubro. Filipe interpreta Amyr na produção, que acompanha a travessia feita pelo navegador, sozinho e em um barco a remo, entre a África e o Brasil. O elenco também conta com Philippine Leroy-Beaulieu, Felipe Camargo e João Vitor Silva.

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