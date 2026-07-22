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Cultura

De Conceição Evaristo a Cármen Lúcia: o melhor da programação da Flip 2026

Coluna GENTE selecionou os destaques dos espaços com debates gratuitos

Por Giovanna Fraguito 22 jul 2026, 10h00 | Atualizado em 25 jul 2026, 17h10
Djamila Ribeiro, Conceição Evaristo e Carmen Lúcia
 (Montagem/Reprodução)
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Pelo quinto ano consecutivo, a Record abre as portas de sua casa em Paraty com três dias de programação gratuita. Mais de 40 nomes vão se apresentar no espaço, no Centro Histórico, em bate-papos seguidos de sessões de autógrafos. Entre os destaques, Djamila Ribeiro participa, na quinta-feira, 23, às 19h, de uma conversa sobre os dez anos de Lugar de fala. Na sexta-feira, 24, às 13h, Bruna Lombardi apresenta o romance inédito Mulheres que sentem os espíritos, em conversa com a psicanalista Tatiana Paranaguá.

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No sábado, 25, às 11h, Ana Maria Gonçalves e Eliana Alves Cruz participam da mesa O Brasil no Valongo, mediada por Aza Njeri. Às 13h, Maria Ribeiro e Nana Queiroz conversam sobre machismo e a cultura red pill. Marta Pérez-Carbonell, que também integra a programação principal da Flip, se encontra com Cassiano Elek Machado às 17h. Carla Madeira encerra a programação às 19h, ao lado de Bethânia Pires Amaro, e será reconhecida com dois troféus Ouro do Prêmio Recordista pelos livros Véspera e A natureza da mordida.

Portugal está presente mais uma vez na Festa Literária Internacional de Paraty com a Casa Portugal, que leva à cidade o conceito Viagens Literárias. De 22 a 26 de julho, o espaço convida o público a mergulhar nas histórias, nos autores, nas paisagens e nos sabores que moldam a identidade portuguesa. Entre os destaques está a mesa Olhares do Brasil sobre Portugal, na quinta-feira, 23, às 15h, com Pedro Pacífico, Bolivar Correa e Giovanna Fraguito, sob mediação de David Seromenho e Ana Cota. No sábado, 25, às 10h, Fernando Pinto de Amaral, Lídia Monteiro, Roberto Gevaerd e Chris Fuscaldo participam de Narrativas em trânsito: palavras e sons.

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Pelo terceiro ano consecutivo, o Instituto Motiva promove a Casa Flip+Motiva, com debates e oficinas que colocam a literatura em diálogo com temas contemporâneos, como inteligência artificial, saúde mental, cidades e meio ambiente. A programação reúne 18 autores e convidados e mantém a oferta de transporte gratuito para moradores das comunidades do entorno de Paraty. Na sexta-feira, 24, Marcelino Freire ministra, às 10h, a oficina Ossos do Ofídio. Às 14h30, Djaimilia Pereira de Almeida participa de uma mesa sobre luto e memória.

Depois da estreia em 2025, a Casa Caixa de Histórias retorna à Flip com uma programação ampliada e um novo projeto complementar. Idealizada pela Janela Livraria, pela editora mapa lab e pelo canal Amado Mundo, a iniciativa passa a ocupar dois espaços no Centro Histórico: a Caixa de Histórias, na Rua Dona Geralda, e a Brasil de Histórias, instalada na Pousada Porto Imperial. Na quinta-feira, 23, José Luís Peixoto participa de um encontro às 12h, enquanto Conceição Evaristo, Rogério Athayde e Aza Njeri se reúnem às 17h30 para a mesa Memórias ancestrais. Na sexta-feira, 24, às 16h, Socorro Acioli e Carla Madeira conversam sobre a construção de personagens, seguidas por Valter Hugo Mãe, às 17h, e Miriam Leitão, entrevistada por Matheus Leitão, às 18h.

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Um dos principais momentos acontece no sábado, 25, às 15h, quando a ministra Cármen Lúcia, Conceição Evaristo e Miriam Leitão celebram os 70 anos de Grande sertão: veredas, com mediação de Afonso Borges. No mesmo dia, a programação recebe Maria Homem, às 12h, Nathacha Appanah, às 14h, e Michel Alcoforado, às 17h. As duas casas promovem encontros gratuitos entre quinta-feira, 23, e domingo, 26, e parte das mesas será transmitida pelo YouTube.

Essa cobertura contou com o apoio do Instituto Motiva, parceiro oficial de transporte da Flip

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