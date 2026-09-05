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Cultura

A quase nula possibilidade de uma turnê da Blitz com Fernanda Abreu

Artista se apresentou com a banda em agosto, em São Paulo - e é só

Por Tatiana Moura 5 set 2026, 10h00
Show de Fernanda Abreu no primeiro dia de Rock in Rio
Show de Fernanda Abreu no primeiro dia de Rock in Rio (Daniel Ramalho/VEJA.com)
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A quase nula possibilidade de uma turnê da Blitz com Fernanda Abreu Priorizar nos meus resultados Google

Fernanda Abreu se apresentou com a Blitz depois de 20 anos sem subir aos palcos com a banda. O show foi no festival C6 no Rock, em São Paulo, no domingo, 23, com quase todos os integrantes da primeira geração.  “Foi maravilhoso, muito emocionante. Depois de tantos anos subindo o palco com a Blitz foi surreal. O público amou, eu amei, a gente se divergiu muito”, contou ela à coluna GENTE.

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Apesar da animação de estar ao lado dos ex-companheiros, Fernanda descarta a possibilidade de uma turnê com os colegas. “É um pouco difícil, porque tem a minha carreira, faço tanto show. É difícil parar para fazer uma turnê com a Blitz”.  A cantora integrou o grupo em 1982, como backing vocal, mas saiu em 1986, quando a formação original acabou.

Além disso, Márcia Bulcão, vocalista da formação original, deixou a carreira artística de lado e hoje é professora de música e musicoterapeuta. Para Abreu, a presença dela seria indispensável. “Só faria sentido também se fosse a Blitz original, aquela formação icônica, com a Márcia”.

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Abreu fez parte do line-up para um tributo à Rita Lee. Com Beto Lee na guitarra, diversos artistas cantaram músicas da cantora de rock. Fernanda foi escolhida para apresentar Mamãe Natureza, do álbum Saúde, de 1981. ” Ela é a minha grande inspiração, referência na música”. 

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