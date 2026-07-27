Fernanda Abreu reage a uso de música em evento do PL

Fernanda Abreu reagiu com indignação após descobrir que o clássico Rio 40 Graus foi utilizado em um evento promovido pelo PL no Rio de Janeiro. Em vídeo publicado nas redes sociais, a cantora afirmou que não autorizou o uso da canção e criticou a associação de sua obra ao partido.

“Tive a péssima surpresa quando abri o Instagram e vi, no perfil do Diário do Porto, a minha música ‘Rio 40 Graus’, de composição minha, de Fausto Fawcett e de Carlos Laufer, sob minha interpretação e de Chico Science, vinculada e associada ao anúncio da candidatura de um candidato do PL. Isso é uma coisa que não existe. Já estou tomando as providências. Esse jornal vai ter que retirar imediatamente do ar a minha música. Eu não autorizei, não liberei e jamais autorizarei. Jamais votarei em algum candidato do PL”, declarou.

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