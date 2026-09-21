A performance que acirrou comparação entre Anitta e Virginia na Grande Rio
Cantora foi coroada rainha de bateria da escola de samba
A noite de coroação de Anitta como rainha de bateria da Grande Rio rendeu comparações com Virginia Fonseca, que ocupava o posto anteriormente, especialmente pelo samba no pé. Nas redes sociais, imagens das performances das duas foram resgatadas e compartilhadas lado a lado.
Parte dos comentários questionou o desempenho de Anitta e afirmou não ter percebido grande diferença em relação à ex-rainha. “Anitta samba nada também… Quem terá coragem para falar? Quero só ver”, questionou uma usuária do X. Por outro lado, alguns saíram em defesa da cantora. “Virginia está se remoendo por ver a Anitta sambando bem”, opinou uma. “Anitta não precisava humilhar tanto a Virginia assim”, ironizou outro.
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Virginia deixou o posto em agosto, e Anitta foi anunciada oficialmente como sua substituta para o Carnaval de 2027. A cantora foi oficialmente coroada neste domingo, 20, na quadra da Grande Rio, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e recebeu a coroa de Eloina dos Leopardos, primeira rainha de bateria da história da escola. A cerimônia teve referências à turnê EQUILIBRIVM e contou com uma apresentação da artista.
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