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Cultura

A coroação de Anitta como nova rainha de bateria da Grande Rio

Cantora assumiu posto que foi de Virginia Fonseca no Carnaval 2026

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 09h59 | Atualizado em 21 set 2026, 13h06
Duas mulheres em trajes festivos vermelhos e dourados, com coroas ornamentadas, cercadas por arranjos de folhas de palmeira e flores vermelhas, em um ambiente com iluminação quente e difusa
Anitta é coroada rainha de bateria da Grande Rio (Instagram @granderio/Reprodução)
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A coroação de Anitta como nova rainha de bateria da Grande Rio Priorizar nos meus resultados Google

Anitta foi coroada, neste domingo, 20, como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio. A cerimônia aconteceu na quadra da escola, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e reuniu integrantes da agremiação, comunidade e convidados. A cantora recebeu a coroa das mãos de Eloína dos Leopardos, considerada a primeira rainha de bateria do Brasil, que desfilou pela Beija-Flor de Nilópolis em 1976.

Emocionada, Anitta falou sobre a importância de ter o apoio da comunidade para ocupar o posto. “Como qualquer menina do subúrbio do Rio, eu sempre sonhei em estar nesse lugar. Mas, para mim, eu só posso estar nesse lugar se a comunidade estiver feliz com a minha presença”, afirmou.

Na ocasião, a artista também disse que pretende permanecer na função enquanto contar com o desejo da escola. “Se algum dia vocês acharem que não é isso, eu vou sair com a mesma gratidão e felicidade. Mas, se vocês quiserem que eu fique, vou ficando o quanto vocês quiserem”, declarou. A cerimônia teve uma apresentação especial de Anitta, com bailarinos, troca de figurino e elementos visuais de sua turnê EQUILIBRIVM.

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Anitta assume o posto que foi de Virginia Fonseca no Carnaval 2026. A noite também marcou a final da escolha do samba-enredo da Grande Rio para 2027. A cantora era uma das compositoras de uma das obras finalistas, mas seu samba não foi escolhido.

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TAGS:
Anitta
Carnaval
Gente
Grande Rio
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