Anitta expõe detalhe dos bastidores do ‘Domingão’ e provoca Luciano Huck
Cantora foi jurada do 'Dança dos Famosos'
Anitta protagonizou um momento inusitado durante sua participação no Domingão com Huck, no último domingo, 20. Enquanto conversava com Luciano Huck, a cantora decidiu revelar ao público um detalhe do funcionamento da atração e acabou provocando o apresentador. Ao comentar um vídeo exibido no programa, Anitta contou que existe um profissional responsável por orientar a plateia a aplaudir em determinados momentos. “Quando o povo está falando muito, tem uma pessoa que puxa a plateia para bater palma e interromper”, afirmou.
Na sequência, a cantora fez uma provocação sobre a diferença entre as reações da plateia ao apresentador e aos convidados. Para demonstrar o que estava dizendo, começou a bater palmas no palco e foi acompanhada pelo público. Surpreso, Huck perguntou se aquilo também acontecia no Estrela da Casa, reality do qual Anitta participa como conselheira. “Não, aqui também. A gente bate, fala e o bate-palmas vai. O apresentador começa a falar e não vem palma nunca”, respondeu a cantora, arrancando risadas da plateia.
Mas a sinceridade da artista não parou por aí. Durante a avaliação de um casal participante da Dança dos Famosos, a jurada deixou claro que tinha uma ressalva a fazer, mas que não era direcionada aos participantes. “Eu amei mesmo, achei eles maravilhosos. No finalzinho perdeu o ritmo por meio segundo, mas isso não é nada, então foi perfeito. Só que essa música… Deixa eu só fazer uma crítica, que não é a eles?”, afirmou.
Depois de receber autorização do apresentador, Anitta fez uma análise técnica sobre a música usada na coreografia. Ela explicou sua percepção sobre o ritmo e o BPM da faixa, diferenciando a classificação musical feita no Brasil de suas características sonoras. “Ela não é um funk, né? Ela, na verdade, o BPM, que significa batidas por minuto, é um BPM mais similar ao reggaeton, ao pop”, afirmou.
O momento terminou em clima descontraído, com Huck agradecendo à cantora pela explicação em tom de brincadeira: “Obrigado, cantora”.
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