Anitta expõe detalhe dos bastidores do ‘Domingão’ e provoca Luciano Huck

Anitta protagonizou um momento inusitado durante sua participação no Domingão com Huck, no último domingo, 20. Enquanto conversava com Luciano Huck, a cantora decidiu revelar ao público um detalhe do funcionamento da atração e acabou provocando o apresentador. Ao comentar um vídeo exibido no programa, Anitta contou que existe um profissional responsável por orientar a plateia a aplaudir em determinados momentos. “Quando o povo está falando muito, tem uma pessoa que puxa a plateia para bater palma e interromper”, afirmou.

Na sequência, a cantora fez uma provocação sobre a diferença entre as reações da plateia ao apresentador e aos convidados. Para demonstrar o que estava dizendo, começou a bater palmas no palco e foi acompanhada pelo público. Surpreso, Huck perguntou se aquilo também acontecia no Estrela da Casa, reality do qual Anitta participa como conselheira. “Não, aqui também. A gente bate, fala e o bate-palmas vai. O apresentador começa a falar e não vem palma nunca”, respondeu a cantora, arrancando risadas da plateia.

Mas a sinceridade da artista não parou por aí. Durante a avaliação de um casal participante da Dança dos Famosos, a jurada deixou claro que tinha uma ressalva a fazer, mas que não era direcionada aos participantes. “Eu amei mesmo, achei eles maravilhosos. No finalzinho perdeu o ritmo por meio segundo, mas isso não é nada, então foi perfeito. Só que essa música… Deixa eu só fazer uma crítica, que não é a eles?”, afirmou.

Depois de receber autorização do apresentador, Anitta fez uma análise técnica sobre a música usada na coreografia. Ela explicou sua percepção sobre o ritmo e o BPM da faixa, diferenciando a classificação musical feita no Brasil de suas características sonoras. “Ela não é um funk, né? Ela, na verdade, o BPM, que significa batidas por minuto, é um BPM mais similar ao reggaeton, ao pop”, afirmou.

Continua após a publicidade

O momento terminou em clima descontraído, com Huck agradecendo à cantora pela explicação em tom de brincadeira: “Obrigado, cantora”.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Continua após a publicidade