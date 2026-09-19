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Cultura

Guerra de rainhas: Anitta x Virgínia na Grande Rio

Após saída da influenciadora, Tricolor de Caxias optou (mais uma vez) por um nome famoso para o posto

Por Flávio Monteiro 19 set 2026, 14h00
Anitta e Virgínia Fonseca
Anitta e Virgínia Fonseca (Redes Sociais/Reprodução)
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Guerra de rainhas: Anitta x Virgínia na Grande Rio Priorizar nos meus resultados Google

Conhecida por investir (e trocar) repetidamente em celebridades para ocupar o posto de rainha de bateria, a Grande Rio conseguiu atrair ainda mais holofotes em sua preparação para o Carnaval de 2027. Isso porque, após gerar burburinho com a escolha de Virginia Fonseca para representar a escola à frente dos ritmistas, a tricolor de Caxias aumentou ainda mais o frisson ao substituir a influenciadora pela cantora Anitta.

Em um cenário normal, a troca já seria motivo para uma repercussão intensa. No entanto, tudo se tornou ainda mais explosivo após Anitta rejeitar que Virginia comparecesse à tradicional passagem de coroa, em informação que foi confirmada pela própria influencer. “Houve uma exigência da próxima rainha para que a passagem de coroa não acontecesse, e a escola optou por acatar”, disse a equipe de Virginia.

Apesar de muitos aficionados por Carnaval comemorarem a mudança, tendo em vista um suposto despreparo de Virginia para assumir um posto de tamanha relevância, houve quem discordasse da forma com que Anitta tratou a antecessora. O novo panorama da Grande Rio fez com que Duda Freire, amiga pessoal de Virginia, deixasse o posto de musa, devido ao desagrado com o episódio.

Enquanto isso, Anitta parece estar bastante à vontade em sua nova casa. A cantora assina uma das composições que avançou para a final da disputa dos sambas-enredo para o Carnaval de 2027 e tem dado declarações que transparecem sua satisfação — às vezes até indicando que a tricolor de Caxias está se alinhando às suas conveniências.

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Anitta afirma que a Grande Rio é uma escola que respeita a sua agenda — algo no mínimo curioso, já que é a celebridade que deve se adaptar à rotina e às necessidades da agremiação, e não o contrário — e que o enredo do próximo ano, que fala sobre fé e ancestralidade, parece “feito sob medida” para o seu álbum.

Por ora, não há como saber se a substituição foi um acerto ou um erro da Grande Rio. Talvez Anitta, assim como Virginia, se some à extensa lista de famosas, datada da década de 90, que tiveram um curto reinado como rainhas de bateria da escola de samba. Ou pode ser que a artista perdure por mais tempo, como ocorreu com Paolla Oliveira.

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A única certeza é que a troca esquentou os bastidores e deve deixar até quem não integra o universo do Carnaval antenado no que ocorrerá na Sapucaí no ano que vem.

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