A nova aventura de James Bond: salvar a coroação do rei Charles

A editora responsável pelos livros de James Bond anunciou nesta sexta-feira, 31, que a próxima missão do famoso espião será salvar a coroação do rei Charles III. Isso porque Charlie Higson, autor da série Jovem Bond, foi contratado para escrever um novo livro no qual o agente secreto precisa impedir que os planos para sabotar a cerimônia luxuosa se concretizem.

Batizado de On His Majesty’s Secret Service (A Serviço Secreto de Sua Majestade), em homenagem ao décimo romance do espião, On Her Majesty Secrect Service, publicado em 1963 em referência à Rainha Elizabeth II, o livro será lançado no Reino Unido no dia 4 de maio, dois dias antes da coroação de Charles III. “A coroação do rei Charles III é uma ocasião monumental para o país. Nós nos perguntamos como a Ian Fleming Publications poderia celebrá-la, e a resposta parecia óbvia”, afirmou a diretora Corinne Turner.

Autor de cinco livros da série Jovem Bond, que acompanha o espião durante a adolescência, Higson agora transporta o personagem famoso para os dias de hoje, com uma história adulta. “É tão emocionante para mim finalmente entrar no mundo do Bond adulto. Tudo o que você espera de uma história de Bond está lá – sexo, violência, carros, um vilão com um capanga desagradável e, claro, o próprio Bond, tão conhecido e ainda tão misterioso”, detalhou o autor.