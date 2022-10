A música de Rihanna que a BBC usou para debochar de Liz Truss

Atualizado em 21 out 2022, 16h46 - Publicado em 21 out 2022, 16h45

Por Kelly Miyashiro Atualizado em 21 out 2022, 16h46 - Publicado em 21 out 2022, 16h45

O programa da BBC Newsnight fez uma montagem de vídeo para debochar de Liz Truss usando a música Take a Bow, de Rihanna, com o intuito de satirizar a saída da britânica do cargo de primeira-ministra da Inglaterra.

No programa exibido na noite de quinta-feira, 20, as imagens produzidas e editadas por Adam Livingstone mesclava falas da política com a letra da canção de término de namorado que fala em seus trechos: “Que tal uma salva de palmas? / Você parece tão bobo agora, parado do lado de fora da minha casa / Tentando se desculpar, você fica tão feio quando chora / Por favor, corta essa / Não me diga que está arrependido, porque não está / Mas você deu um um show, agora é hora de ir / A cortina está finalmente se fechando / Vá e faça uma reverência”.

Confira:

PM resigns – what's next?#Newsnight montage klaxon from @adamlivingst0n3 Join us at 2230 on BBC 2 pic.twitter.com/L4F22A43nW — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) October 20, 2022

