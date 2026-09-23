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Cultura

A macabra coincidência das tragédias das duplas musicais

Rick, da parceria com Renner, morreu na segunda-feira, 21, em acidente de helicóptero

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 17h48 | Atualizado em 23 set 2026, 17h51
Dois homens sorridentes posam contra uma parede clara. O da esquerda, careca e com barba grisalha, veste jaqueta jeans desbotada sobre camiseta branca. O da direita, com cabelo escuro, usa camisa azul estampada com flores brancas e faz um coração com as mãos na altura do peito
Rick e Renner (./Divulgação)
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A morte de Rick, da dupla sertaneja com Renner, colocou em evidência uma curiosa – e macabra – coincidência envolvendo algumas duplas musicais conhecidas no país. Em pelo menos quatro casos, o integrante que aparece primeiro no nome da parceria morreu antes.

A sequência começa com João Paulo & Daniel. João Paulo morreu aos 37 anos, em setembro de 1997, vítima de um acidente de carro na Rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo. Após a tragédia, Daniel seguiu carreira solo e investiu em trabalhos na televisão.

Pouco depois, a história se repetiu com Leandro & Leonardo. Leandro morreu em junho de 1998, aos 36 anos, vítima de um câncer raro. Após a perda do irmão e parceiro musical, Leonardo deu continuidade à carreira solo e se consolidou como um dos principais nomes da música sertaneja.

O fato também é observado com a dupla de funk Claudinho & Buchecha. Claudinho morreu aos 26 anos, em julho de 2002, em um acidente na Rodovia Presidente Dutra, no Rio de Janeiro. Buchecha continuou a carreira musical.

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Outro caso ocorreu com Chrystian & Ralf. Chrystian morreu em junho de 2024, aos 67 anos, em decorrência de problemas de saúde. Ralf, que aparece em segundo lugar no nome da dupla, continua vivo e ativo na música.

Agora, a coincidência voltou a chamar atenção após a morte de Rick, aos 59 anos. O cantor morreu na segunda-feira, 21, após a queda de um helicóptero em Santa Catarina. Renner não estava na aeronave, já que o voo fazia parte de um compromisso pessoal de Rick. Os dois, no entanto, estavam em uma turnê que celebrava os 40 anos de carreira da dupla, com apresentações previstas até dezembro.

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Apesar da sequência chamar atenção, trata-se apenas de uma coincidência, e não de um padrão. Há exemplos que quebram essa teoria. É o caso de Pena Branca & Xavantinho. Xavantinho, que aparece em segundo lugar no nome da dupla, morreu em 1999, enquanto Pena Branca faleceu somente em 2010.

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