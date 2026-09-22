Rick enfrentou período difícil na carreira antes de morrer em acidente

Antes de alcançar o sucesso ao lado de Renner, Rick enfrentou um dos períodos mais difíceis de sua carreira. O cantor, que morreu aos 59 anos após a queda de um helicóptero em Santa Catarina, chegou a ficar meses sem poder cantar por causa de um problema nas cordas vocais e revelou que passou fome durante a fase em que ficou afastado dos palcos. Em 2010, Rick contou que ele e a mulher, Geralda Helena, enfrentaram dificuldades financeiras quando o problema de voz o impediu de trabalhar. Segundo o cantor, foram cerca de cinco meses sem cantar. “Chegamos a passar fome quando, por problemas de voz, fiquei cinco meses sem cantar”, relatou na ocasião

Leia também: A trajetória de separações e polêmicas da dupla Rick e Renner

Durante participação em um podcast, ele também lembrou que chegava a cantar de terça a domingo, das 21h até 5h ou 6h da manhã. O esforço provocou um pólipo nas cordas vocais. “Judiei muito da garganta”, comentou. A situação chegou a ameaçar a continuidade de sua carreira. Rick precisou passar por uma cirurgia, mas recebeu do médico o alerta de que não havia garantia de que voltaria a cantar. Mesmo assim, decidiu fazer o procedimento. A recuperação foi mais rápida do que o esperado. O cantor contou que voltou a cantar sete dias depois da cirurgia, embora a previsão inicial fosse de dez dias, e posteriormente fez cerca de 30 dias de fisioterapia vocal.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Continua após a publicidade

Depois da recuperação, Rick retomou a carreira e continuou a parceria com Renner. A dupla se tornou uma das mais conhecidas do sertanejo nos anos 1990, com sucessos como Ela é Demais e Nos Bares da Cidade. Rick também se destacou como compositor, tendo músicas gravadas por outros artistas.

Rick morreu nesta terça-feira, 22, após o helicóptero em que estava cair na Serra Catarinense. O Corpo de Bombeiros confirmou que não houve sobreviventes entre os cinco ocupantes da aeronave.

Continua após a publicidade