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Cultura

Rick enfrentou período difícil na carreira antes de morrer em acidente

Cantor foi vítima de um acidente de helicóptero em Santa Catarina

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 13h47 | Atualizado em 22 set 2026, 13h48
Homem de pele morena, barba e bigode grisalhos, usando boné branco com logo Under Armour em vermelho e azul, e jaqueta branca, sentado no banco de um carro, olhando para a câmera
Rick Sollo (Instagram/Reprodução)
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Rick enfrentou período difícil na carreira antes de morrer em acidente Priorizar nos meus resultados Google

Antes de alcançar o sucesso ao lado de Renner, Rick enfrentou um dos períodos mais difíceis de sua carreira. O cantor, que morreu aos 59 anos após a queda de um helicóptero em Santa Catarina, chegou a ficar meses sem poder cantar por causa de um problema nas cordas vocais e revelou que passou fome durante a fase em que ficou afastado dos palcos. Em 2010, Rick contou que ele e a mulher, Geralda Helena, enfrentaram dificuldades financeiras quando o problema de voz o impediu de trabalhar. Segundo o cantor, foram cerca de cinco meses sem cantar. “Chegamos a passar fome quando, por problemas de voz, fiquei cinco meses sem cantar”, relatou na ocasião

Leia também: A trajetória de separações e polêmicas da dupla Rick e Renner

Durante participação em um podcast, ele também lembrou que chegava a cantar de terça a domingo, das 21h até 5h ou 6h da manhã. O esforço provocou um pólipo nas cordas vocais. “Judiei muito da garganta”, comentou. A situação chegou a ameaçar a continuidade de sua carreira. Rick precisou passar por uma cirurgia, mas recebeu do médico o alerta de que não havia garantia de que voltaria a cantar. Mesmo assim, decidiu fazer o procedimento. A recuperação foi mais rápida do que o esperado. O cantor contou que voltou a cantar sete dias depois da cirurgia, embora a previsão inicial fosse de dez dias, e posteriormente fez cerca de 30 dias de fisioterapia vocal.

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Depois da recuperação, Rick retomou a carreira e continuou a parceria com Renner. A dupla se tornou uma das mais conhecidas do sertanejo nos anos 1990, com sucessos como Ela é Demais e Nos Bares da Cidade. Rick também se destacou como compositor, tendo músicas gravadas por outros artistas.

Rick morreu nesta terça-feira, 22, após o helicóptero em que estava cair na Serra Catarinense. O Corpo de Bombeiros confirmou que não houve sobreviventes entre os cinco ocupantes da aeronave.

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