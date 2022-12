A ligação curiosa de Nicolas Cage com alienígenas na infância

Nicolas Cage tem um acervo de histórias curiosas, e parece que a coisa vem desde criança. Em uma entrevista recente para a revista Rampstyl, o ator afirmou que passou boa parte da infância acreditando que ele era um alienígena que havia sido mandado para a terra após nascer em outro lugar do universo. “Fiquei chocado no dia em que fui ao consultório médico quando criança e descobri que eu tinha órgãos e esqueleto normais porque tinha certeza de que era de outro planeta”, contou o americano.

A percepção, é claro, não veio do nada. Na verdade, a ideia de que era um alienígena partiu de um comentário do pai de Cage que o então garoto acabou levando ao pé da letra. “Ele disse sentir que deveria se apresentar para mim porque eu era como um alienígena”, explicou ele, que tinha dificuldades em se conectar com as pessoas, o que acabou resultando em uma carreira nas artes. “Quando vi David Bowie em The Man Who Fell to Earth, percebi que precisava fazer algo, então me tornei ator”, disse ele.

Crescer acreditando ser um alienígena, no entanto, é apenas mais uma das esquisitices que Cage coleciona. A lista de curiosidades é extensa e inclui a compra e posterior devolução de um crânio de dinossauro, uma cobra de estimação com duas cabeças, a compra da casa de um serial killer como inspiração criativa e uma noite passada no castelo do Drácula — ele também teve que negar que é um vampiro depois que a foto de um sósia retratado em 1870, após a Guerra Civil americana, viralizou nas redes sociais.