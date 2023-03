A jovem brasileira de 9 anos que vai expor seus quadros em Paris

A pintura sempre fez parte da vida de Maya Veronese. Com 5 anos de idade, a garota já gostava de mexer com pincel e tinta. Foi durante a pandemia de Covid-19, porém, que o interesse por essa arte ganhou força — e Maya viu seu gosto extrapolar os limites do Brasil para chegar à França. Aos 9 anos, a pequena artista de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, foi convidada para expor suas telas no Salão Internacional de Arte Contemporânea do Carrosel du Louvre, anexo comercial do famoso museu francês que fica em Paris.

Quando os pais de Maya, Guilherme Marçal e Camila Veronese, perceberam que a filha gostava de desenhar e pintar, não mediram esforços para incentivá-la a consumir todo tipo de arte. “Desde pequena, eu a levava ao teatro, ao cinema, lia livros e histórias infantis. O interesse dela nos deixou muito felizes, porque acreditamos que o desenvolvimento de uma criança vai além de computador, celular e matérias da escola”, disse Camila em entrevista a VEJA. “Sempre que saíamos, eu levava canetas, canetinha e papel para a Maya brincar ao invés de lhe dar o celular. Ninguém aqui em casa é artista, foi algo que partiu dela.”

Entre os pintores favoritos de Maya está o francês Claude Monet. “Eu conheci o Monet em uma aula de arte na escola, quando nos deram um livro sobre ele para ler. Fiquei encantada com os quadros”, explicou. Agora, já em tenra idade, a jovem terá algumas de suas telas expostas no mesmo país que seu ídolo. A iniciativa para participar do Carrosel du Louvre partiu da mãe, que encontrou um anúncio da exposição na internet e decidiu inscrever a filha. “Quando a Maya começou a pintar e receber muitos elogios me questionei sobre o talento dela e se devíamos investir. Foi aí que comecei a pesquisar na internet, achei algumas exposições e decidi mandar os trabalhos da Maya para curadoria”, explica a mãe. Após passar por um processo que envolveu a análise dos quadros e algumas entrevistas, a jovem artista foi selecionada — e levará suas telas a França em outubro deste ano. No momento, a família está vendendo os quadros da filha para arrecadar fundos que vão custear a viagem até a Europa.

Antes mesmo de desembarcar em terras francesas, os trabalhos da filha de Camila Veronese já foram expostos em Portugal, na exposição Eurarts, em outubro do ano passado. Apesar de amar o universo dos quadros e pinturas — principalmente os abstratos e de paisagens –, Maya sonha em levar a arte mais como um hobbie. “Quando eu crescer quero ser cientista. Gosto muito de estudar o corpo humano. Até pedi para minha mãe comprar um microscópio para mim”, conta. “Eu [Camila] sou celíaca. E a Maya vive dizendo que quando crescer quer ser cientista para fazer para mim apenas comida sem glúten”, brinca a mãe, toda orgulhosa.