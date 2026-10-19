A homenagem do elenco de ‘Rebelde’ no velório de Lua Blanco

O elenco de Rebelde preparou uma homenagem especial para o velório de Lua Blanco, nesta segunda-feira, 19. Uma coroa de flores foi colocada com uma faixa assinada pelos cinco outros protagonistas da novela: Chay Suede, Arthur Aguiar, Mel Fronckowiak, Micael Borges e Sophia Abrahão. “Nossos corações vão estar contigo sempre”, diz o texto da faixa.

Lua Blanco morreu no domingo, 18, após um diagnóstico de câncer colorretal. O velório acontece nesta segunda, no Cemitério Vertical Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro. A cerimônia é fechada para amigos e familiares. Os cinco protagonistas de Rebelde compareceram ao velório. Outros amigos de Lua, como Letícia Colin, Maria Ribeiro, Hugo Bonèmer e Danni Suzuki, também foram vistos no local.

Relembre a carreira de Lua Blanco

Filha do músico Billy Blanco Jr. e da musicista e professora de inglês Maria Claudia Blanco, Lua cresceu cantando com os pais e os irmãos. Começou a atuar no fim dos anos 2000, com papéis na TV Globo. Fez a gótica Joe na 16ª temporada de Malhação, integrou o time de apresentadores do TV Globinho e interpretou diversos personagens em As Aventuras do Didi.

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A projeção nacional veio em 2011, quando assinou com a Record para ser uma das protagonistas de Rebelde, versão brasileira da novela mexicana. Como Roberta Messi, ficou no ar até 2012, ao longo de 410 capítulos, e viajou pelo país com a banda formada pelo elenco.

Depois da novela, atuou em Pecado Mortal (2013), na Record, e em A Força do Querer (2017), na Globo. Em 2018, participou da segunda temporada do reality musical Popstar. Seu último trabalho na música foi o álbum independente Órbita, lançado em dezembro de 2023.

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O papel mais foi no drama The Fox Sisters, em cartaz em cinemas de São Paulo. Lua interpreta uma mulher enlutada que busca o auxílio das irmãs protagonistas, que se tornaram extremamente famosas no país durante o século XIX com suas sessões espíritas.