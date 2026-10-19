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Cultura

O último papel de Lua Blanco continua em cartaz em São Paulo

Atriz participou do filme espírita 'The Fox Sisters', que estreou menos de um mês antes de sua morte aos 39 anos

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 10h30 | Atualizado em 19 out 2026, 11h45
Apresentadora Patrícia Abravanel sorrindo, com cabelos castanhos longos e maquiagem leve, vestindo blusa preta e lenço azul. Ao fundo, plateia de mulheres em blusas azuis e cenário azul iluminado
Lua Blanco (@lua_blanco/Instagram)
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O último papel de Lua Blanco continua em cartaz em São Paulo Priorize VEJA no Google

A atriz Lua Blanco morreu neste domingo, 18, aos 39 anos, após batalhar contra o câncer de intestino ao longo dos últimos meses. A informação foi divulgada neste domingo, 18, pelos irmãos Daniel, Ana Terra e Estrela Blanco, em comunicado assinado pela família. Apesar da luta, ela mantinha carreira ativa no cinema e na televisão — tanto que seu trabalho mais recente estreou há menos de um mês e segue em cartaz em algumas salas do país.

No drama The Fox Sisters, Lua interpreta uma mulher enlutada que busca o auxílio das irmãs protagonistas, que se tornaram extremamente famosas no país durante o século XIX com suas sessões espíritas. O filme foi produzido no Rio de Janeiro, mas é falado em inglês e estrelado por americanas, devido à origem da história. Ele chegou ao circuito exibidor brasileiro em 24 de setembro e continua em cartaz em poucas salas.

Três pessoas em trajes de época, iluminadas por uma vela acesa sobre uma mesa de madeira. Um homem de bigode e terno listrado olha para a direita, enquanto outro homem de barba e terno escuro, com a mão no ombro do primeiro, fala com uma mulher de cabelo preso e vestido escuro, que segura papéis.
Lua Blanco (à direita) em ‘The Fox Sisters’ (Ique Esteves/Divulgação)

The Fox Sisters já encerrou sua jornada nas salas exibidoras de quase todo o país. Em São Paulo, contudo, é possível assistir à obra no Cinesystem Belas Artes, localizado no Shopping Frei Caneca, com sessões previstas até quarta-feira, 21. Ainda não há data para que o filme chegue ao streaming.

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Quem era Lua Blanco

Filha do músico Billy Blanco Jr. e da musicista e professora de inglês Maria Claudia Blanco, Lua cresceu cantando com os pais e os irmãos. Começou a atuar no fim dos anos 2000, com papéis na TV Globo. Fez a gótica Joe na 16ª temporada de Malhação, integrou o time de apresentadores do TV Globinho e interpretou diversos personagens em As Aventuras do Didi.

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A projeção nacional veio em 2011, quando assinou com a Record para ser uma das protagonistas de Rebelde, versão brasileira da novela mexicana. Como Roberta Messi, ficou no ar até 2012, ao longo de 410 capítulos, e viajou pelo país com a banda formada pelo elenco.

Depois da novela, atuou em Pecado Mortal (2013), na Record, e em A Força do Querer (2017), na Globo, como Anita. Em 2018, participou da segunda temporada do reality musical Popstar. Seu último trabalho na música foi o álbum independente Órbita, lançado em dezembro de 2023.

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TAGS:
Cinema
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