Morre a atriz e cantora Lua Blanco, de ‘Rebelde’, aos 39 anos

A atriz e cantora Lua Blanco morreu aos 39 anos. A informação foi divulgada neste domingo, 18, pelos irmãos Daniel, Ana Terra e Estrela Blanco, em comunicado assinado pela família. Segundo o texto, ela enfrentava um câncer nos últimos meses e passou esse período cercada por parentes e amigos.

“Ela se foi em paz, preenchida de amor e com a fé plena de que ia direto pras mãos de Deus. Ela estará conosco para sempre, nos iluminando com a sua forte luz eterna”, diz a nota. A família pediu respeito ao luto e silêncio neste momento.

Filha do músico Billy Blanco Jr. e da musicista e professora de inglês Maria Claudia Blanco, Lua cresceu cantando com os pais e os irmãos. Começou a atuar no fim dos anos 2000, com papéis na TV Globo. Fez a gótica Joe na 16ª temporada de Malhação, integrou o time de apresentadores do TV Globinho e interpretou diversos personagens em As Aventuras do Didi.

A projeção nacional veio em 2011, quando assinou com a Record para ser uma das protagonistas de Rebelde, versão brasileira da novela mexicana. Como Roberta Messi, ficou no ar até 2012, ao longo de 410 capítulos, e viajou pelo país com a banda formada pelo elenco.

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Depois da novela, atuou em Pecado Mortal (2013), na Record, e em A Força do Querer (2017), na Globo, como Anita. Em 2018, participou da segunda temporada do reality musical Popstar. Seu último trabalho na música foi o álbum independente Órbita, lançado em dezembro de 2023.

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