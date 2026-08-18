A explicação para Fiuk romper com o pai, Fabio Jr, e a irmã Cleo Pires

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Fiuk abre o jogo sobre sua crise financeira e a tensa relação familiar, afirmando ter sido “deserdado” por Fábio Jr. após recusa do pai em ajudá-lo. A discórdia se estende a Cleo Pires, que apoiou o pai. Paralelamente, problemas em um filme, com produtor detalhando conflitos e atrasos. Entenda a complexa teia de desavenças.

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Fiuk, 35 anos, anda desabafando sobre sua situação financeira e a relação turbulenta com a família. Ao comentar os rumores de crise que surgiram após dizer que investiu recursos próprios em um filme que não foi lançado, o cantor afirmou que “vai recomeçar quantas vezes precisar”. Na sequência, em vídeo publicado nas redes sociais, disse que foi “deserdado” pelo pai, Fábio Jr. , 72 anos, com quem já possui uma convivência estremecida há anos.

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“Agora eu sou o Fiukera, mano. Agora esquece. Eu não tenho mais fardo para carregar. Meu pai já me deserdou, minha irmã… Não tenho que agradar mais ninguém”, declarou o cantor em entrevista à Band.

A verdade por trás dessa história de enrosco familiar é que Fábio Jr. se recusou a socorrer Fiuk financeiramente, porque já fez o mesmo em outros momentos. Sempre por causa dos “negócios furados dele”, conforme apurado pela coluna GENTE.

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Para piorar, Cleo Pires foi a favor do pai, enquanto os outros irmãos preferiram não se envolver. Por isso, o ranço de Fiuk agora com Cleo e Fábio Jr. O clima não é dos melhores. Eles já não se falam há meses.

Fiuk também andou afirmando que perdeu dinheiro ao investir em um filme. Mas em novembro passado declarou que teria se “retirado do próprio filme”. O produtor, ator e dublê Jonathan Neves, mais conhecido como JJ, responsável pela primeira sequência de ação gravada para o filme Descontrole, trouxe à coluna GENTE seu relato do que teria acontecido por trás das câmeras: conflitos entre o ator e o diretor, atrasos, mudanças de roteiro, falta de captação e a reviravolta que acabou dividindo o projeto inicial em três filmes diferentes – cada um seguindo por um caminho após o rompimento. Leia entrevista completa aqui.

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