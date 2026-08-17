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Cultura

Os problemas gerados em filme com Fiuk: produtor o acusou de ‘desvio de conduta’

Relembre caso divulgado com exclusividade pela coluna GENTE

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 18h37 | Atualizado em 17 ago 2026, 18h37
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Fiuk -  (Marília Cabral/TV Globo)
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Os problemas gerados em filme com Fiuk: produtor o acusou de ‘desvio de conduta’ Priorizar nos meus resultados Google

Após desabafar publicamente sobre sua situação financeira e a relação turbulenta com a família, Fiuk, 35 anos, citou que a situação piorou por ter investido num filme que não chegou a ser finalizado. Segundo noticiado pela coluna GENTE com exclusividade no final de 2025, a história não é bem assim.

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Fiuk afirmou em novembro que teria se “retirado do próprio filme”. O produtor, ator e dublê Jonathan Neves, mais conhecido como JJ, responsável pela primeira sequência de ação gravada para o filme Descontrole, trouxe à coluna GENTE seu relato do que teria acontecido por trás das câmeras: conflitos entre o ator e o diretor, atrasos, mudanças de roteiro, falta de captação e a reviravolta que acabou dividindo o projeto inicial em três filmes diferentes – cada um seguindo por um caminho após o rompimento.

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JJ foi contratado pelo diretor André Luiz para fazer o filme. No elenco estaria, além de Fiuk, atores como Caio Castro e Cleo Pires. No começo, JJ seria apenas dublê de drift de Caio, mas após algumas negociações, chamaram-no para fazer parte do elenco principal, e também, para ser produtor executivo, ou seja, captar fundos para a realização do filme. Releia a entrevista completa aqui e aqui.

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