Os problemas gerados em filme com Fiuk: produtor o acusou de ‘desvio de conduta’

Após desabafar publicamente sobre sua situação financeira e a relação turbulenta com a família, Fiuk, 35 anos, citou que a situação piorou por ter investido num filme que não chegou a ser finalizado. Segundo noticiado pela coluna GENTE com exclusividade no final de 2025, a história não é bem assim.

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Fiuk afirmou em novembro que teria se “retirado do próprio filme”. O produtor, ator e dublê Jonathan Neves, mais conhecido como JJ, responsável pela primeira sequência de ação gravada para o filme Descontrole, trouxe à coluna GENTE seu relato do que teria acontecido por trás das câmeras: conflitos entre o ator e o diretor, atrasos, mudanças de roteiro, falta de captação e a reviravolta que acabou dividindo o projeto inicial em três filmes diferentes – cada um seguindo por um caminho após o rompimento.

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JJ foi contratado pelo diretor André Luiz para fazer o filme. No elenco estaria, além de Fiuk, atores como Caio Castro e Cleo Pires. No começo, JJ seria apenas dublê de drift de Caio, mas após algumas negociações, chamaram-no para fazer parte do elenco principal, e também, para ser produtor executivo, ou seja, captar fundos para a realização do filme. Releia a entrevista completa aqui e aqui.

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