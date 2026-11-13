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Cultura

A alfinetada da Prefeitura do Recife em ‘Lá na Minha Terra’

Novela das 6 da Globo é alvo de críticas de telespectadores

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 11h13 | Atualizado em 13 nov 2026, 11h15
Mulher de pele morena e cabelos castanhos molhados, com expressão de preocupação e boca entreaberta, envolta em uma toalha bege texturizada. Um frasco de loção branco com tampa dourada e um objeto redondo e marrom estão em primeiro plano, à esquerda e acima, respectivamente.
Dira Paes em 'Lá na Minha Terra' (TV Globo/Reprodução)
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A polêmica em torno de Lá na Minha Terra, nova novela das 6 da Globo, não para de ganhar novos capítulos. Depois da indireta feita pelo Ministério da Cultura, foi a vez da Prefeitura do Recife alfinetar a emissora. Em uma publicação no Instagram, a administração municipal exaltou as riquezas e a modernidade da capital pernambucana, o que foi associado imediatamente à produção criada por Mário Teixeira.

(A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Com uma sequência de imagens de pontos turísticos e atrações da cidade, o perfil oficial do município destacou a diversidade cultural e os avanços da região. “Aqui na nossa terra tem de tudo: polo de inovação, saúde e cultura. Na nossa terra, tem o maior bloco de carnaval do mundo e, cá entre nós, a rua mais bonita também. Temos sotaques diferentes e cores distintas. Aqui, quando não é o maior e melhor do universo, é da América Latina. Porque o que não falta nesta terra é orgulho pela nossa história: a que passou e a que está por vir”, escreveu.

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A publicação acontece em meio à crise enfrentada pela Globo com a novela, que estreou na segunda-feira, 9. A produção provocou uma onda de reclamações de telespectadores que consideraram ultrapassada a representação do Nordeste. Entre as cenas questionadas estão uma viagem de caminhão pau de arara e o banho da protagonista Rosenda (Dira Paes), em um chuveiro improvisado do lado de fora de casa.

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Após a repercussão negativa, a Globo enviou uma nota à coluna GENTE. “Estamos com a escuta aberta para todas as reflexões e críticas geradas pela estreia de ‘Lá Na Minha Terra’. O debate é sempre positivo e vai nos ajudar a revisitar escolhas artísticas. Novelas são obras abertas, que, na sua dinâmica de exibição, permitem incorporar as impressões do público e, a partir delas, fazer as adaptações”, declarou o diretor de Dramaturgia da emissora, José Luiz Villamarim.

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