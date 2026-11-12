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Cultura

A indireta do Ministério da Cultura na Globo em crise com novela do Nordeste

'Lá na Minha Terra' é alvo de críticas pela representação da região

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 12h56 | Atualizado em 12 nov 2026, 13h00
Seis pessoas de diferentes etnias, com expressões sérias, sentadas ao redor de uma mesa de madeira, com as mãos unidas no centro, formando uma pilha. Ao fundo, uma parede com papel de parede estampado e dois quadros antigos
Rosenda Madeira (Dira Paes), Lina (Arianne Botelho), Damaso (Miguel Rômulo), Brícia (Jéssca Marques), Dodô (Vicenthe Delgado) e Águeda (Carol Pinheiro) em 'Lá na Minha Terra'. (Reprodução/TV Globo)
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A indireta do Ministério da Cultura na Globo em crise com novela do Nordeste Priorize VEJA no Google

Em meio à repercussão negativa de Lá na Minha Terra, nova novela das 6 da TV Globo, o Ministério da Cultura (MinC) publicou uma mensagem nas redes sociais que foi interpretada como uma indireta à emissora. Em uma publicação no Instagram, a pasta exaltou a diversidade cultural nordestina e ressaltou que o Nordeste brasileiro não pode ser reduzido a uma representação única.

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O post reúne dois vídeos. No primeiro, um homem apresenta a diversidade de músicas de artistas nordestinos. Em seguida, são exibidas imagens de diferentes cidades e paisagens da região. A publicação é acompanhada de um texto que reforça a pluralidade cultural dos nove estados nordestinos.

“Uma região de muitos sotaques, ritmos, paisagens e formas de viver. Reduzir tanta riqueza a uma única imagem é deixar de lado um patrimônio cultural imenso, plural e que nos enche de orgulho. A cultura nordestina não cabe em estereótipos. O Nordeste são muitos e todos têm histórias que merecem ser conhecidas e representadas”, diz a publicação

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A manifestação ocorre em meio às críticas de telespectadores à forma como a nova trama da Globo retrata o Nordeste. Desde a estreia, a novela tem sido alvo de questionamentos sobre a construção dos personagens, os cenários e os elementos culturais apresentados na história.

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