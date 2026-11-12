A indireta do Ministério da Cultura na Globo em crise com novela do Nordeste

Em meio à repercussão negativa de Lá na Minha Terra, nova novela das 6 da TV Globo, o Ministério da Cultura (MinC) publicou uma mensagem nas redes sociais que foi interpretada como uma indireta à emissora. Em uma publicação no Instagram, a pasta exaltou a diversidade cultural nordestina e ressaltou que o Nordeste brasileiro não pode ser reduzido a uma representação única.

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O post reúne dois vídeos. No primeiro, um homem apresenta a diversidade de músicas de artistas nordestinos. Em seguida, são exibidas imagens de diferentes cidades e paisagens da região. A publicação é acompanhada de um texto que reforça a pluralidade cultural dos nove estados nordestinos.

“Uma região de muitos sotaques, ritmos, paisagens e formas de viver. Reduzir tanta riqueza a uma única imagem é deixar de lado um patrimônio cultural imenso, plural e que nos enche de orgulho. A cultura nordestina não cabe em estereótipos. O Nordeste são muitos e todos têm histórias que merecem ser conhecidas e representadas”, diz a publicação

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A manifestação ocorre em meio às críticas de telespectadores à forma como a nova trama da Globo retrata o Nordeste. Desde a estreia, a novela tem sido alvo de questionamentos sobre a construção dos personagens, os cenários e os elementos culturais apresentados na história.