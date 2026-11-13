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Cultura

Globo se manifesta após indireta do MinC a ‘Lá na Minha Terra’

Novela é criticada pela forma como retrata o Nordeste do Brasil

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 09h46 | Atualizado em 13 nov 2026, 09h47
Mulher de chapéu marrom, blusa clara e calça escura sentada em galho de árvore, olhando para frente, com montanhas e vegetação ao fundo sob céu azul
Rosenda Madeira (Dira Paes) em 'Lá na Minha Terra'. (Reprodução/TV Globo)
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Globo se manifesta após indireta do MinC a ‘Lá na Minha Terra’ Priorize VEJA no Google

Após a repercussão negativa da estreia de Lá na Minha Terra, nova novela das 6 da Globo, que incluiu uma indireta do Ministério da Cultura, a emissora se pronunciou sobre as críticas recebidas pela produção. Em comunicado enviado à coluna GENTE, José Luiz Villamarim, diretor de Dramaturgia da emissora, afirmou que a empresa está aberta a rever escolhas artísticas e realizar mudanças na trama.

(A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

“Estamos com a escuta aberta para todas as reflexões e críticas geradas pela estreia de ‘Lá Na Minha Terra’. O debate é sempre positivo e vai nos ajudar a revisitar escolhas artísticas. Novelas são obras abertas, que, na sua dinâmica de exibição, permitem incorporar as impressões do público e, a partir delas, fazer as adaptações”, declarou.

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Lá na Minha Terra vem recebendo uma avalanche de críticas de telespectadores desde antes de sua estreia, na segunda-feira, 9. O principal ponto é a forma como o Nordeste é retratado na nova produção da Globo, como a construção dos personagens, os cenários e os elementos culturais apresentados na história.

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Em meio à repercussão negativa, o MinC chamou atenção ao publicar dois vídeos que exaltam a diversidade da cultura nordestina, ressaltando ainda que a região não pode ser reduzida a uma representação única.

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