4 livros aguardados que chegam ao Brasil em 2023

Para os amantes da cultura, a virada do ano significa tanto olhar em retrospecto para as obras consumidas nos últimos meses, quanto formular expectativas sobre os novos livros, filmes e séries que vão demandar atenção no próximo ano. Para ajudar na seleção, VEJA separou quatro títulos promissores que chegam às livrarias brasileiras em 2023:

As Margens e o Ditado

Pouco se sabe sobre a identidade por trás de Elena Ferrante – o que não impede os leitores de se impressionarem com a escrita brilhante da italiana. Em 2023, Ferrante volta às livrarias brasileiras pela Intrínseca, dessa vez com um livro de ensaios. A autora fala sobre a própria jornada como leitora e escritora e, matando a curiosidade do público, possibilita um olhar sobre suas influências e sua formação intelectual, além de mostrar como se deu a criação das personagens Lenu e Lila, da aclamada Tetralogia Napolitana. Também versa sobre como a tradição excluiu a voz e o talento feminino ao longo do tempo.

Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível



Astro de Friends, Matthew Perry travou uma batalha intensa contra o vício enquanto conciliava a carreira e a fama. Em seu livro de memórias, que chega ao país pela BestSeller, ele alfineta o modo tóxico como Hollywood lida com os dependentes químicos. O registro tomou forma depois que Perry ficou cara a cara com a morte, em 2018, quando precisou reverter um cólon rompido por uso excessivo de opioides. Com revelações trágicas e pitadas de humor, o resultado é uma narrativa dura de denúncia, e que revela o desejo de ajudar outros que sofrem com o vício.

Um Homem Chamado Ove

Relançamento da Rocco no Brasil, trata-se da história de um viúvo aposentado rabugento, mesquinho e cheio de manias. Para ele, todos ao seu redor são idiotas – até que a chegada de novos vizinhos altera seu curso de vida. Um casal jovem e simpático e suas duas filhas passam a causar na casa ao lado e, pouco a pouco, nasce uma amizade improvável. A narrativa foi adaptada para o cinema em O Pior Vizinho do Mundo, que chega ao país também em janeiro, estrelado por Tom Hanks.

Pageboy: A Memoir

Ainda sem título em português, o livro de memórias do ator Elliot Page chega ao Brasil em junho pela Intrínseca, em lançamento simultâneo. O astro, atualmente um dos protagonistas de The Umbrella Academy, conta sua trajetória como homem trans em Hollywood, explorando temas como gênero, relacionamentos e saúde mental. Page descreve como, a partir do sucesso de Juno – longa que lhe rendeu uma indicação ao Oscar em 2008 – a carreira com que tanto sonhara se tornou um pesadelo. Com detalhes dos bastidores que expõem críticas e violências recebidas de nomes poderosos da indústria, o ator mostra como se desvencilhou das expectativas alheias para viver sua verdade com alegria.