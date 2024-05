Xuxa e Angélica unem forças para salvar animais no Rio Grande do Sul

O comovente resgate do cavalo Caramelo nas enchentes provocadas pelas chuvas intensas no Rio Grande do Sul chamou a atenção para algo que deveria ser comum em catástrofes como essa, mas nem sempre acontece: o esforço pelo resgate dos animais. Nunca se ouviu falar tanto de mobilizações para salvar a vida dos bichos, domésticos e silvestres, em tragédias como agora.

Essa onda de solidariedade acabou, inclusive, tocando pessoas famosas, que se sabe gostam de animais como a atriz e ativista Luisa Mell, que viajou pessoalmente para ajudar nos resgates e acabou quebrando duas costelas durante um deles; a cantora Luísa Sonza, que adotou uma gatinha resgatada, a quem deu o nome de Elis Regina; Marina Ruy Barbosa, que se juntou a uma empresa de ração de gatos e cachorros para doar 10.000 kg de ração para os bichos do Rio Grande do Sul; e as apresentadoras Xuxa e Angélica, que juntamente com o comediante Whindersson Nunes, o cantor Junno e o dono da agência de modelos Way Model, Anderson Baumgartner, iniciaram a iniciativa “Procura-se um Amigo”, para receber animais resgatados e encaminhá-los de volta para seus tutores ou para adoção responsável.

“Toda vida importa e os animais tem o poder de humanizar a todos nós e com isso trazer esperança. O que eu puder fazer para amenizar tanta dor nessa tragédia, farei. Sem julgamentos e com muito amor”, disse Angélica a VEJA.

Força-tarefa pelos animais

A primeira ação do grupo foi a abertura de um galpão em Porto Alegre, onde recebem animais resgatados. Lá, os bichos passam por cuidados veterinários e são acolhidos por voluntários, que trabalham em busca dos respectivos tutores a fim de promover o reencontro com suas famílias.

“Nossa meta é resgatar e proteger os milhares de animais que ficarem desabrigados e separados de seus donos, que foram forçados a deixar suas residências. No abrigo, pretendemos salvá-los e cuidar deles até que possam ser reunidos com seu tutores”, afirmou Anderson Baumgartner.

O espaço também servirá de abrigo para mais de 400 animais, com estrutura para sobrevivência e bem-estar. Para os que não tiverem tutores localizados, serão encaminhados para doação responsável.

Continua após a publicidade

“Estou muito emocionado em ver o Brasil inteiro de mãos dadas, ajudando o RS. Famílias que perderam tanto conseguem amenizar um pouco do sofrimento quando reencontram seus animais de estimação. Ter a Xuxa, Angélica, Whindersson e Junno nessa ação é indescritível. Já salvamos centenas e pretendemos salvar quantos conseguirmos”, completou o empresário.

A ‘Procura-se um amigo’ também opera para conseguir mais locais que possam funcionar como abrigo e planeja expandir a operação para outras cidades afetadas pelas enchentes. Conta ainda com a parceria de empresas do setor pet como Pet Love, Petz e Pet Food Solution, que doaram alimentos, medicamentos e itens básicos para acolhimento.

A iniciativa aceita doações de ração para cachorros e gatos, voluntários para ajudar nas operações e pessoas interessadas em oferecer lar temporário. Para ajudar, entrar em contato pelo Instagram @procuraseumamigo_rs, ou diretamente no galpão, situado à Rua Professor Cristiano Fischer, 420, em Porto Alegre.

Mais de 10 mil animais resgatados

O governo do Rio Grande do Sul também realiza uma força-tarefa dedicada às buscas por animais de estimação e silvestres afetados pela tragédia climática. Segundo a gestão estadual, já foram resgatados mais de 10 mil animais, entre os esforços dos membros das forças de segurança do estado e a ONG Grupo de Resgate de Animais em Desastres (Grad), que destacou uma equipe especial para salvar os bichos.

De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), após os resgates, os animais seguem para o QG de salvamento, onde também recebem cuidados veterinários. Os que apresentam boas condições de saúde e não têm tutor identificado, são encaminhados para abrigos públicos ou espaços do Grad. Já os animais feridos ou com hipotermia, são levados para clínicas veterinárias.

Continua após a publicidade

Caso tenha perdido seu bicho de estimação, a pasta recomenda que a pessoa procure pela Defesa Civil municipal, a fim de ser direcionado aos abrigos onde possa fazer a identificação.

ONGs de outros estados como a Adote um Gatinho, em São Paulo, também realizam uma força-tarefa junto ao Grad para receber animais sem tutores, que serão encaminhados para a adoção responsável. Que iniciativas como essas sirvam de inspiração, não só dessa vez, mas sempre.