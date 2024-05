RS faz operação especial para resgate de animais e reencontro com tutores

A força-tarefa que se dedica às buscas por animais de estimação e silvestres atingidos pela catástrofe climática no Rio Grande do Sul conseguiu fazer o resgate de 10.348 animais deste a semana passada até este sábado, 11. Segundo a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), ações estão sendo implementadas para agilizar o reencontro dos pets e seus tutores e está prevista a publicação de uma lista com os abrigos que estão recebendo os animais que sobreviveram.

A gestão estadual informou que está dando suporte ao trabalho da ONG Grupo de Resgate de Animais em Desastres (Grad), que destacou uma equipe apenas para salvar animais. O grupo resgatou mais de 500 bichos entre cães, gatos, aves e guaxinins. O saldo ultrapassa 10 mil quando são somados os animais encontrados por membros das forças de segurança.

A ação tem sido orientada pelos próprios tutores, que indicam os animais perdidos aos agentes, que, a bordo de botes, iniciam as buscas. “Após o resgate, os animais são transportados em segurança para o QG de salvamentos, onde passam por uma triagem veterinária. Os que estão em bom estado de saúde e sem tutor identificado são direcionados para abrigos públicos ou para espaços do Grad”, disse, em nota, a secretaria.

Caso os animais estejam feridos ou com hipotermia, são levados para clínicas veterinárias. A recomendação para pessoas que perderam seus bichos de estimação é entrar em contato com a Defesa Civil municipal e se dirigir aos abrigos para fazer a identificação. A meta da pasta é publicar uma lista com abrigos que estão recebendo os pets resgatados.

“Pretendemos integrar o quanto antes o trabalho que envolve a Sema com os salvamentos das forças de segurança. Criando esse canal de comunicação entre as frentes, o processo de triagem e identificação dos animais será mais eficaz, acelerando o retorno dos animais aos seus tutores”, informou, também em nota, Amanda Munari, assessora especial de políticas públicas para animais da Sema.

Ainda de acordo com a secretaria, a Força-Tarefa de Resgate Técnico de Animais de Mato Grosso do Sul chegará nos próximos dias para reforçar as equipes de resgate e fazer a entrega de doações de ração, cobertores e kits de primeiros-socorros.

Hospital de campanha e microchipagem

Neste sábado, 11, a Prefeitura de São Paulo enviou a estrutura para a montagem de um hospital veterinário de campanha a ser instalado no município de Canoas, onde cerca de 2 mil animais estão em um abrigo, e uma equipe com sete médicos veterinários, dois profissionais de apoio administrativo e sete motoristas. Além de cirurgias e exames, a unidade tem capacidade para fazer a microchipagem dos animais, uma medida importante para ajudar donos a encontrá-los. Os bichos de estimação serão vacinados e vermifugados.

Uma plataforma com as informações sobre os animais que vão receber o chip está sendo montada e terá informações como características do cachorro ou gato, local onde foi encontrado e foto. O site vai começar a funcionar quando o grupo de veterinários chegar ao estado.

“A ideia é criar um banco com dados desses animais e tentarmos atualizar em tempo real com foto, número do microchip, localização, situação clínica e outras informações adicionais como cor do pelo, manchas e características que possam auxiliar o tutor a reencontrar o seu pet”, afirma Analy Xavier, coordenadora da Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap) de São Paulo.