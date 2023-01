Vestida de noiva, Marina Ruy Barbosa desfila na Alta-Costura de Paris

Não é de hoje que Marina Ruy Barbosa investe na moda. Além de sua marca de roupas Ginger, a atriz faz questão de dizer que gosta desse universo fashion, e por isso, é queridinha de estilistas e designers brasileiros e internacionais.

Agora, ela surpreendeu na Semana de Alta-Costura, em Paris. Ao invés de aparecer na primeira fila, Marina riscou a passarela vestida de noiva, fechando o desfile de Giambattista Valli, nesta segunda-feira 23.

A atriz, que usa com frequência as criações da grife italiana, contou com a presença da mãe Gioconda, que viajou com a filha para prestigiá-la na apresentação.