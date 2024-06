Tutores vivem reencontros emocionantes com seus pets no RS

Após perder sua cachorra Princesa nas enchentes do Rio Grande do Sul, a gestora jurídica Elaine da Silva, 33 anos, pensou que ela estava morta. Mas não deixou de procurá-la. Por meio de uma cunhada, no dia 15 de maio, ela conheceu a plataforma Pets RS, criada por voluntários da área de tecnologia, que centraliza informações de mais de 10 mil cachorros e gatos resgatados na intenção de serem localizados pelos seus tutores.

“Eu fiz o cadastro e encontramos a Princesa em 30 minutos. Fiquei muito ansiosa e disparei para o Galpão 3 da Ulbra, em Canoas, onde ela estava. A encontrei em um cantinho, mas não me reconheceu. Estava em choque”, conta a tutora. “Não sei descrever o tamanho do sentimento de emoção e felicidade que senti, tudo ao mesmo tempo. Era esperança. Como se ela tivesse renascido. Só pensei nessa nova chance de poder cuidar dela, amar de novo”, completa Elaine, emocionada.

Enquanto isso, na capital Porto Alegre, o veterinário João Carlos Denardi de Oliveira, 25 anos, procurava por Chopp, seu cachorro que também se perdeu na enchente. “Não pensei que a região onde ele estava encheria tão rápido, mas quando cheguei, a área estava debaixo d´água. A pessoa que cuidava do Chopp foi retirada pelos bombeiros, mas não conseguiu pegar o cachorro devido à correnteza e à escuridão”, conta Oliveira. “Procurei no Instagram, em sites de animais perdidos, e fui a vários abrigos, mas era muito difícil. Além disso, eu estava ajudando nos resgates de animais, então o tempo era curto. Achei que tinha perdido o Chopp.”

Isso até um voluntário da Pets RS entrar em contato com o veterinário. “Fui ao abrigo no Sambódromo de Porto Alegre e era realmente ele. Foi uma alegria imensa para mim, minha esposa e meus pais, pois ele sempre foi muito apegado a nós, desde bebezinho. Achávamos que nunca mais o encontraríamos, mas hoje, ele está em casa, brincando e correndo para lá e para cá”, comenta.

Espera e Emoção

Essas são apenas duas das várias histórias emocionantes que tem pautado os reencontros de animais com seus tutores após toda a tragédia climática ocorrida no Rio Grande do Sul. Ainda assim, existem muitos pets resgatados à espera de seus tutores ou adotantes responsáveis, mas a mobilização em prol dos animais, que começou com o resgate do cavalo Caramelo, que virou um símbolo da crise, chama a atenção: algo nunca visto antes, mesmo em desastres de grandes proporções como Brumadinho e Mariana.

“Toda vida importa e os animais tem o poder de humanizar a todos nós e com isso trazer esperança. O que eu puder fazer para amenizar tanta dor nessa tragédia, farei. Sem julgamentos e com muito amor”, disse a apresentadora Angélica, que ao lado de Xuxa, criaram a iniciativa “Procura-se um Amigo”, para receber animais resgatados e encaminhá-los de volta para seus tutores ou para adoção responsável.

Outros tantos sites e perfis de Instagram também estão unidos nessa tarefa, que agora, após a crise, colocam seus esforços para os reencontros. “É muito importante que direcionemos nossa energia para reconectar os animais com seus tutores. Com isso em mente, foi formada uma aliança entre diversas entidades, chamada de Aliança Tecnológica pelos Animais, composta especialmente pela PetsRS, Arcanimal e Animalltag, juntamente com o GRAD, com o objetivo de desenvolver ferramentas que permitam realizar essa tarefa de forma ágil e eficiente”, explica Enderson Barreto, diretor do Grupo de Ressposta a Animais em Desastre (GRAD).

Criada em 2011, a organização voluntária trabalha em conjunto com o governo do Rio Grande do Sul, que em maio. disponibilizou o Plano Estadual de Ação de Resposta à Fauna, com o objetivo de estabelecer ações e responsabilidades referentes aos animais domésticos e domesticados, silvestres e de produção, e de todos os portes, pela calamidade pública vivida no estado.

Segundo a Defesa Civil do estado, desde o início da tragédia ambiental provocada pelas chuvas, mais de 12,5 mil animais domésticos e silvestres foram resgatados. E graças a essas pessoas, muitos puderam finalmente encontrar suas famílias.

