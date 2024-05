O estado de saúde do cavalo Caramelo, símbolo da tragédia no RS

Uma semana após o difícil salvamento do cavalo Caramelo, que passou quatro dias sem comida e água em cima de um telhado, ele segue sob cuidados do hospital veterinário da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra). O animal teve melhora no estado de saúde, superou a desidratação, mas ainda precisa recuperar 50kg para chegar ao peso ideal. Caramelo não teve ferimentos graves, apenas uma lesão na pata direita traseira e machucados nos músculos e na pele. Outros cinquenta cavalos resgatados nas enchentes em Canoas também estão internados no hospital.