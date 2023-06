Será que é normal? Cuidado, você pode estar em um relacionamento abusivo

“Você não vai sair vestida assim”, “Você não vai postar essa foto”, “Me manda uma foto de onde está e com quem está”. Frases como essas são comuns em relacionamentos amorosos, mas não deveriam. Assim como atitudes como humilhar, manipular, intimidar, isolar, ignorar, chantagear e até exigir aprovar fotos que podem ou não serem postadas em redes sociais. Todas essas ações estão entre os sinais de relações abusivas que, não só podem transformar a mulher em uma vítima de violência, como gerar consequências piores que vão da dependência psicológica e emocional do abusador até o feminicídio. Para prevenir e combater a violência praticada pelo parceiro íntimo (VPI), a marca de beleza Yves Saint Laurent Beauté e o Instituto AzMina lançaram nesta segunda-feira, 12, o programa global “Abuso Não é Amor”.

“É uma causa urgente, importante e de todas nós”, diz Marina Ruy Barbosa, embaixadora do projeto. “Espero, de alguma forma e com o meu alcance, trazer mais atenção para esse assunto de combate à violência contra a mulher, seja ela qual for. Fizemos essa campanha global para mostrar os sinais de atenção que devemos ter durante os relacionamentos, mas o mais importante é levar essa informação para todos. Como vivemos em uma sociedade machista e patriarcal, temos a tendência de normalizar certas atitudes, mas que, na verdade, são sinais de alerta. Temos que prestar atenção”, completa a atriz.

Segundo uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde (OMS), a violência por parceiro íntimo é uma das formas mais comuns de violência contra as mulheres, com quase 1 em cada 3 mulheres em todo o mundo sofrendo VPI e/ou violência sexual pelo menos uma vez na vida. No Brasil, a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), de 2019, aponta para cerca de 29,1 milhões de pessoas que sofreram algum tipo de violência, sendo 52,4% mulheres agredidas pelos parceiros íntimos. “Em YSL, acreditamos muito no apoio à liberdade e à independência das mulheres e esses dados só nos confirmam que precisamos, mais do que nunca, promover a conscientização e alertar as pessoas”, afirma Sabrina Zanker, diretora geral da L’Oréal Luxe, no país.

Para ajudar na promoção dessa conscientização, a marca de beleza ativou mais de 500 espaços, entre cinemas, salões de beleza, restaurantes e centros estéticos nas principais capitais do país em 12 de junho, dia dos Namorados, já que, embora seja marcado por manifestações de amor, também é um dia que registra um aumento da violência por parceiro íntimo, com índices chegando a 20%.

Sinais e Suporte

Além da campanha com Marina Ruy Barbosa e a ativação dos espaços feita por meio de adesivação, a YSL Beauté criou um site do programa para dar suporte às vítimas de relacionamentos abusivos, onde oferece recursos educacionais gratuitos, com uma ferramenta de treinamento para ajudar as mulheres a compreenderem os nove sinais enumerados pelo projeto: ignorar, chantagear, humilhar, manipular, mostrar ciúmes excessivo, controlar, exercer formas de intrusão, isolar e intimidar. “Os sinais são confusos, mas é importante que a mulher entenda para que consiga sair dessa relação tóxica e não leve esses traumas para seus futuros relacionamentos e experiências”, diz a atriz.

Sabrina também chama a atenção para a importância da educação, inclusive de crianças para quebrar esse ciclo de violência no futuro já que essas questões de diferenciação de gênero são enraizadas na infância. “É importante saber como estamos cuidando das nossas meninas e dos nossos meninos. Mais do que criar uma filha feminista, o grande desafio é criar um filho feminista”, afirma a diretora da YSL. “É um processo a longo prazo. Esse nosso projeto maravilhoso, mas é só a ponta do iceberg. Enquanto a gente não mudar as questões de gênero da sociedade, o patriarcado e como a gente olha as nossas crianças, não vamos esse pensamento. É por aí que temos que começar a caminhar”.

Além disso, como parceiro oficial da Yves Saint Laurent Beauté no Brasil, o Instituto AzMina disponibiliza o Penhas, um aplicativo gratuito de enfrentamento à violência doméstica utilizado para compartilhar informações, como um mapa com os serviços públicos de atendimento às vítimas de violência em todo o Brasil e como uma ferramenta de acolhimento e orientação para mulheres dispostas a ajudar outras que se encontram nessas situações.

“É muito comum encontrarmos histórias de mulheres que se sentem culpadas e envergonhadas, características que caminham lado a lado, mas não existe um perfil de violência. Todas podemos ser vítimas. No aplicativo, essas mulheres podem relatar suas experiências de forma anônima, receber auxílio e encontrar uma rede de apoio que é essencial”, explica Marília Moreira, diretora do Instituto AzMina. O painel de lançamento do projeto no Hotel Unique, em São Paulo, contou ainda com a participação da escritora e psicanalista Manuela Xavier e da psicóloga Ada Rodrigues.

A saber, o programa “Abuso Não é Amor” foi lançado, globalmente, em 2020 com parcerias entre organizações sem fins lucrativos nos Estados Unidos, Reino Unido e França. Este ano, o projeto se expandiu para 25 países, incluindo o Brasil. Segundo dados do grupo L’Oréal, mais de 500.000 pessoas foram treinadas pelas organizações parceiras ou líderes do projeto ao redor do mundo, incluindo 4.716 pessoas nas equipes do grupo L’Oréal e Yves Saint Laurent Beauté, com a meta de treinar 2 milhões de pessoas até 2030.

“Muitas vezes o abuso vem disfarçado de proteção, mas a pessoa pode estar em uma relação tóxica. Esse projeto realmente mexe com meu coração e eu sinto que tem que ser falado dessa forma didática, passo a passo, questão por questão. Assim, poderemos ajudar essas mulheres a entenderem os sinais. Abuso não é amor”, finaliza Marina.

