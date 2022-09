Saiba como a rainha Elizabeth II ainda está em toda parte

A imagem da rainha Elizabeth II é onipresente. Seu rosto está escrito em dinheiro britânico — as notas azuis de cinco libras, a moeda de bronze de uma libra. Está em caixas de correio e selos na Inglaterra. O brasão real está em potes de condimentos e jaquetas. Desde sua morte no dia 8 de setembro, o rosto da rainha está em toda a cobertura jornalística, de forma ininterrupta. Mas em pouco tempo, o rosto do rei Charles III substituirá o de sua mãe em funções oficiais e não oficiais. Muita coisa vai mudar. “O custo da monarquia, que é significativo, vem com os custos contínuos que deveriam ser controlados e não foram”, disse Norman Baker, ex-ministro do governo e autor do livro “… Você faz? O que a família real não quer que você saiba”. Em outras palavras, tudo já é tão caro que substituir uma realeza por outra não é um grande investimento.

SELOS

O Royal Mail Group ainda não anunciou o plano para os selos do rei Charles III, mas, claro, os selos com a imagem da rainha Elizabeth ainda são válidos. 220 bilhões de cópias deste foram produzidas, mas é uma mudança que não tem nada a ver com suas altezas reais. O Royal Mail está em processo de adicionar códigos de barras aos selos, uma medida que aumentaria a segurança e permitiria que as pessoas acessem vídeos pelo aplicativo da empresa. Os selos sem os códigos de barras – que apresentam a rainha – serão válidos apenas até o início do próximo ano. “De repente, apenas o selo do dia a dia se tornou um item de colecionador, e isso é bastante interessante”, disse Laura Clancy, professora de mídia na Lancaster University. “Muda o significado do objeto, certo? De um objeto cotidiano a algo mais especial”.

CAIXAS POSTAIS

Não é incomum encontrar caixas de correio adornadas com as insígnias de monarcas que serviram muito antes da rainha Elizabeth II. Existem cerca de 115.500 caixas de correio em toda a Grã-Bretanha e 61,4% delas, que datam do reinado da rainha Vitória, carregam a cifra real da monarca, de acordo com o Royal Mail Group. “Todas as caixas de correio e aquelas já em produção com as iniciais da rainha Elizabeth II permanecerão intactas”, diz o site do serviço. Quando uma nova caixa postal for criada, no entanto, ela terá a insígnia do rei Charles III, segundo Baker, que destacou que o país envia menos correspondência do que antes. A insígnia do novo rei acabará adornando as caixas de correio do país. Simplesmente não haverá tantos deles. “O custo de uma caixa postal não está relacionado a se é uma mudança de monarquia ou não. O custo de Charles III estar lá em vez da rainha é mínimo. Quer dizer, não é nada”, completou Baker.

NOTAS BANCÁRIAS

Existem mais de 4,7 bilhões de notas do Banco da Inglaterra em circulação no valor de cerca de 82 bilhões de libras. A rainha Elizabeth II foi a primeira monarca a aparecer nas notas do Banco da Inglaterra em 1960 – então não há precedentes para o que acontecerá durante uma mudança na monarquia. O custo de criar novos moldes para acomodar o rei Charles III seria “relativamente insignificante”, disse Mauro F. Guillén, reitor da Cambridge Judge Business School, que estimou que a eliminação gradual da moeda com a rainha Elizabeth II levará de dois a quatro anos.

A ascensão do rei Charles III está ocorrendo à medida que o Banco da Inglaterra continua a substituir as notas de papel por notas de polímero para evitar fraudes e reduzir a transmissão de germes. Em 2016, o banco introduziu uma nota de polímero de cinco libras que apresentava a rainha Elizabeth II e Winston Churchill, o ex-primeiro-ministro. Um outro fator no momento da moeda do rei Charles II, de acordo com Baker: o rei consegue aprovar a imagem.

MOEDAS

Existem 29 bilhões de moedas britânicas em circulação com o rosto da rainha Elizabeth II. Em 5 retratos diferentes, em todos, ela está virada para a direita. Desde o reinado de Carlos II no século 17, novos reis e rainhas enfrentaram a direção oposta de seus antecessores em moedas, com exceção de Eduardo VIII, que preferiu ficar virado para a esquerda. A menos que o novo rei expresse uma preferência diferente, ele estará voltado para a esquerda.

Guillén disse que as moedas eram mais caras de produzir do que as notas bancárias porque eram mais duráveis. Segundo ele, a produção das novas moedas sairia cerca de US$ 600 milhões, -, mas levaria anos para eliminar as moedas mais antigas, e a conta total poderia oscilar significativamente.

CONDIMENTOS

836 marcas têm mandados reais

A Heinz fornece produtos à família real desde 1951

Empresas tão diferentes quanto Heinz e Burberry usam o brasão da rainha Elizabeth II em produtos que vão de casacos a garrafas de ketchup, mas isso vai mudar. Para ser elegível para usar as armas reais, uma empresa deve ter fornecido produtos e serviços à família real por pelo menos cinco dos últimos sete anos. Mais de 600 empresas, incluindo Barbour, Command Pest Control e Swarovski, atualmente possuem mandados concedidos pela rainha Elizabeth II, de acordo com a Royal Warrant Holders Association.

Agora que a rainha Elizabeth morreu, empresas como a Heinz, que também receber autorização da monarca, têm dois anos para continuar usando o brasão. Após esse período, a Heinz, por exemplo, deve atualizar as garrafas de ketchup que circulam na Grã-Bretanha. “Não estamos falando em trocar o ketchup”, disse Guillén. “E sim em mudar uma parte muito, muito pequena da embalagem”

Outros produtos não oficiais também estão vendo o efeito de mercado da morte da rainha. O Silk Road Bazaar, por exemplo, faz enfeites de feltro que vende no Etsy e para clientes atacadistas. Seus designs incluem a rainha Elizabeth II, um corgi laranja e branco, o Big Ben e agora o rei Charles III e Camilla, rainha consorte. “Em agosto, o Silk Road Bazaar vendeu apenas três ornamentos da rainha Elizabeth II no Etsy e um do então príncipe Charles” disse Andrew Kuschner, fundador da empresa. “Até agora, no entanto, vendeu 60 ornamentos da rainha Elizabeth II e oito do rei Charles III”.