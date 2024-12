Sabrina Sato, Marina Ruy Barbosa, Anya Taylor-Joy e Ana de Armas: O quarteto fantástico da moda na CCXP 24

Entre tantas celebrações à cultura pop, é claro que a moda também acabou chamando a atenção na CCXP (Comic Con Expirience). Na edição 2024, que aconteceu em São Paulo durante o último final de semana, não foi diferente. Estrelas nacionais e internacionais surgiram em looks surpreendentes e que deram o que falar durante o evento. Entre elas, se destacaram quatro: as musas Anya Taylor-Joy e Ana de Armas, e as brasileiras Marina Ruy Barbosa e Sabrina Sato. Aos looks:

Em um dos looks, Anya Taylor Joy surgiu com um look inusitado, quase como um peplum contrário – ao invés de volume no quadril ou cintura, a estrela optou por uma minissaia preta curta e justa para dar total protagonismo (e garantir um certo drama) à blusa bufante e de gola pontuda off white, da coleção de primavera verão 2025 da Cong Tri, para promover sua nova série “The Gorge”, da Apple TV+.

A brasileira Marina Ruy Barbosa foi outra que chamou a atenção pelas pernas de fora, com shorts preto curto combinado a camisa e colete brancos, terno estilo fraque e gravata preta, no painel da Prime Vídeo. Houve quem dissesse que a produção a fez parecer uma “mágica” como Zatanna, lendária personagem da DC Comics.

Mais discreta na produção, mas não menos empolgada no palco Thunder, onde divulgou seu próximo filme “Bailarina” (spin-off de “John Wick”, estrelado por Keanu Reeves), a atriz cubana Ana de Armas apareceu com um modelo midi preto, drapeado na cintura e com transparências nos braços e no decote profundo, arrematado com um scarpin preto.

Por fim, o troféu de ousadia foi para Sabrina Sato, que chamou os olhares para si ao surgir em um vestido branco, com mãos em alto relevo dispostas em posições estratégicas, na cintura e nos seios durante a apresentação da Globoplay. A parte das mãos, inclusive, fez algumas pessoas lembrarem do macacão brilhante da marca espanhola Loewe que Beyoncè usou na Renaissance World Tour, fazendo referência ao quadro O Nascimento de Vênus, obra do século XV do italiano Sandro Botticelli. Será? De qualquer forma, ela roubou todos os holofotes.

